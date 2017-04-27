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推世大運城市觀光 觀傳局邀寂寞星球作者帶路

推世大運城市觀光，北市觀傳局今邀寂寞星球作家，及美籍旅遊作家到大稻埕「踩線」。（北市觀傳局提供）

2017-04-27  18:47

〔記者張議晨／台北報導〕台北不只有熱門景點，還有舊城區好玩！為迎接8月舉行的台北世大運，北市觀傳局規劃城市觀光導覽遊程，昨邀請知名旅遊指南《寂寞星球》旅遊作家Joshua Samuel Brown、美國旅遊作家Stephanie Huffma等人到大稻埕「踩線」。Samuel認為，台北舊城區有日本、荷蘭留下的異國產物，加上歷史與建築，是他認為收穫最豐富的地方。

大稻埕是因茶產業和海外貿易而繁榮，台灣烏龍茶也是在此風靡全球，由於舊城區保存完整，近年也吸引許多特色小店、文創小舖在古宅落腳，是不少外籍旅客首選景點之一。

對台北相當熟悉的Samuel表示，以貿易為主的大稻埕，過去是非常國際化區域，除了閩南文化，更具有日本、荷蘭、西班牙等異國文化產物，歐美旅客在此都能產生共鳴，值得外國旅客來探索。

觀傳局表示，為迎接八月世大運帶來的人潮，目前針對各國代表團、媒體、裁判，已規劃12條貴賓招待遊程，及25條付費城市導覽遊程，希望每位參與者能暢遊台北特色景點及多元文化中。

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