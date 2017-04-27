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呼籲提出實質證據 婦聯會：黨產會報告有錯誤

2017-04-27  18:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕不當黨產處理委員會今針對婦聯會及旗下所屬基金會舉辦聽證會，會後婦聯會發表聲明批評，黨產會眾多資料錯誤，且都是用自由心證推論出來的，所以進一步呼籲，要尊重歷史及脈絡，並且秉持「有一份證據說一份話」的態度，來進行轉型正義，才會有正義。

婦聯會表示，黨產會報告中佔該會經費最大來源的勞軍捐，本質非稅捐或政府政黨經費，而是民間捐款。婦聯會的人事、財務和業務完全獨立運作，不受任何政黨的指揮干預。而委員會用民國105年的法律去審判民國39年的組織，根本是忽略歷史脈絡的荒謬穿越劇。

婦聯會說，不管從各種面向，整場聽證會，不同立場的人士發言，都提到「資料缺乏」的共同感受。而婦聯會並非不願意提供資料，而是手上也真的沒有許多30到60多年前的資料。當然，黨產會也不應該在缺乏實證資料的情況下驟下結論。

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  • 不當黨產處理委員會今針對婦聯會及旗下所屬基金會舉辦聽證會。圖為婦聯會發言人張菀萱。（記者廖振輝攝）

    不當黨產處理委員會今針對婦聯會及旗下所屬基金會舉辦聽證會。圖為婦聯會發言人張菀萱。（記者廖振輝攝）

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