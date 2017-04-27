主席選舉負面傳聞不斷 郝龍斌有感而發

2017-04-27 18:42

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今天下午出席桃園大溪僑愛新村「國民黨新未來」座談會表示，主席選舉到現在，老是聽到請客吃飯、拉人頭黨員、抹黑、作假民調，這種造成爭議裂痕，前途堪慮。他仍堅信「選前和諧、選後團結」，黨員要支持正派參選，如果有人請客吃飯，就去吃飯，但記得要自主投票。

這場座談會包括前黃國園黨部主委隆治順、桃園市議員楊朝偉、在地里長到場，現場座位空了一大半，聚集約50位黨員，但郝龍斌發表參選理念熱情不減。

郝龍斌表示，只有當選才能實踐政見，不能只說不做，政見就是政治承諾，要說到做到。他也強調，黨主席是「我為人人」，絕對不是「人人為我」，黨主席不能成為下一個政治跳板。

郝龍斌提到，民進黨上台執政，只懂得污衊國民黨，實施階級鬥爭，包括威脅鬥爭對付婦聯會、救國團、中廣，產生寒蟬效應。民進黨完全執政，可以20分鐘通過8年8800億元前瞻計畫。

他說，年金財政虧損，需要800億元改善，外界可能不知道8800億的數字觀念，但這筆錢可以給國中小學生，每個禮拜吃三天營養午餐，可以吃37年。過去馬政府發過每人3600元消費券，這筆錢可以連9年發放來刺激經濟，老人共餐也可以吃40年。民進黨不做這些，寧願每年用1000億前瞻計畫來綁標，為的只是選舉而已。

郝龍斌說，很慶幸老百姓的眼睛雪亮，蔡英文的民調已經走到「死亡交叉」，民進黨政治板塊也退到濁水溪，6成對蔡政府不滿意。他告訴基層黨員，民眾對民進黨失望，有沒有把希望放在國民黨？老實說沒有，國民黨要改革、改變、要變強，才能制衡民進黨，只有國民黨變好，台灣才能變好。