主席選舉負面傳聞不斷 郝龍斌有感而發
2017-04-27 18:42
〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今天下午出席桃園大溪僑愛新村「國民黨新未來」座談會表示，主席選舉到現在，老是聽到請客吃飯、拉人頭黨員、抹黑、作假民調，這種造成爭議裂痕，前途堪慮。他仍堅信「選前和諧、選後團結」，黨員要支持正派參選，如果有人請客吃飯，就去吃飯，但記得要自主投票。
這場座談會包括前黃國園黨部主委隆治順、桃園市議員楊朝偉、在地里長到場，現場座位空了一大半，聚集約50位黨員，但郝龍斌發表參選理念熱情不減。
郝龍斌表示，只有當選才能實踐政見，不能只說不做，政見就是政治承諾，要說到做到。他也強調，黨主席是「我為人人」，絕對不是「人人為我」，黨主席不能成為下一個政治跳板。
郝龍斌提到，民進黨上台執政，只懂得污衊國民黨，實施階級鬥爭，包括威脅鬥爭對付婦聯會、救國團、中廣，產生寒蟬效應。民進黨完全執政，可以20分鐘通過8年8800億元前瞻計畫。
他說，年金財政虧損，需要800億元改善，外界可能不知道8800億的數字觀念，但這筆錢可以給國中小學生，每個禮拜吃三天營養午餐，可以吃37年。過去馬政府發過每人3600元消費券，這筆錢可以連9年發放來刺激經濟，老人共餐也可以吃40年。民進黨不做這些，寧願每年用1000億前瞻計畫來綁標，為的只是選舉而已。
郝龍斌說，很慶幸老百姓的眼睛雪亮，蔡英文的民調已經走到「死亡交叉」，民進黨政治板塊也退到濁水溪，6成對蔡政府不滿意。他告訴基層黨員，民眾對民進黨失望，有沒有把希望放在國民黨？老實說沒有，國民黨要改革、改變、要變強，才能制衡民進黨，只有國民黨變好，台灣才能變好。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 家長盼退休軍公教勿擾國中會考 李來希：考試有這麼重要嗎？
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 「山地管制區」檢討 警署提交國防部阿里山鄉調整案
- 邱議瑩認議事不周全 下週重審前瞻條例
- 戴奧辛蛋來自「鴻彰」？立委陳宜民疑衛福部又未審先判
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 「一竿子打翻一船人」彰化縣長：協助蛋農請求國賠
- 女菸酒商減肥用這招…沒甩肉先被逮
- 馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠
- 韓佳人產後復出拍廣告 逆齡美貌驚艷
- 你媽的是口頭禪 二審引魯迅 逆轉判無罪
- 少子化辦公室代言 林奏延笑：找洪慈庸
- 《通靈》索非亞自嘆不如娼妓 鐵口直斷知名企業家死訊
- 棒球》超級潛力股 國中投手飆出144公里（影音）
- NBA》籃球正妹超強臂力 美國網友嚇壞了（影音）
- 鋼筆達人賽 展現書寫力與美
- 草蝦養殖與科技結合 首創無人機投料餵食
- 首季國泰房地產指數 北市、桃竹新案房價竟反彈
- 音樂製作工坊接軌 國際 倪重華當推手 招生敲邊鼓
- 道具藥變真的！女星拍片險喪命 疑被下令封口
- 美軍試射洲際飛彈 加州發射落點馬紹爾
- 大雨、強風特報齊發！北北基宜9縣市嚴防大雨
- 小兄弟 大膽盜本壘
- 川普不排除援助西屋電氣 阻外國介入
- 防猴害 台東電圍網申請爆滿
- （影音）孔太太注意！歐巴孔劉抵台燦笑快閃
- 缺錢失眠毆嬰 新手爸收押
- 抗議聲中 駐韓美軍突襲部署薩德
- 暌違10年 墾丁潛客與鯨鯊同游
- 宜蘭知名餛飩麵店大火 濃煙罩頂
- 瑪麗蓮夢露香消玉殞凶宅 屋主轉賣開價2.7億
- 年改公聽會》學者：退撫基金至少延後50年破產
- 美國性愛新趨勢 男性愛愛「偷拔」保險套
- 自強號擬訂假日差價 按快慢計費／區間車最快年底漲4到17元
- 陳彥允有腦婆 放閃不認愛
- 夾心女《夢裡》飆戲躁鬱弟 莫允雯逼哭劇組
- 高爾夫》仰德傳承賽第1回合 上午組澳洲希金巴頓領先
- 簡嫚書搶曹佑寧女友 輕鬆得手
- 愛用左手撥髮！ 槍手「花輪哥」遭警方鎖定逮人
- 全中運》新北摘94金102銀104銅 再創新紀錄！
- 還沒找出「奧」雞蛋 駿億、財源：商譽先受損
- 牧德第一季獲利佳 股價上漲
- 恐怖組織也鬧內鬨 IS與塔利班激戰至少91死
- 味全混油案二審宣判 魏應充判2年將入獄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：主席選舉負面傳聞不斷 郝龍斌有感而發
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分