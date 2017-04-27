瑞芳員山淨水場設施改善 黃國昌肯定

立委黃國昌現勘瑞芳員山淨水場設施改善情形。（記者林欣漢攝）

2017-04-27 17:23

〔記者林欣漢／新北報導〕員山子分洪道管理中心前年發生發電機漏油事件，造成瑞芳地區約1萬2000戶居民多天無水可用，事後經濟部進行沈澱池、快濾池等相關設施更新改善工程，預計6月完工，立委黃國昌今天下午現勘員山淨水場，肯定水公司、水利署的努力，對瑞芳鄉親用水安全有進一步保障。

黃國昌表示，員山子分洪道前年發生發電機漏油事件污染水源，造成瑞芳鄉親非常大的不便，當時他就陪同瑞芳居民到經濟部陳情，現在實地確認水質、毒性、油污監測等改善工程狀況，6月沈澱池刮泥機再更新就大功告成。

自來水公司第一區管理處長董書炎表示，員山淨水場已經有40多年歷史，上次油污事件後積極改善設備，除了快濾池、濾砂的更新，最重要的是增設生物監測儀器、油膜監測系統兩套設備，能監測原水水質與有無油污污染，相信未來會更加符合飲用水的標準。