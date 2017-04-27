前瞻條例重審 蘇嘉全：非常值得肯定

2017-04-27 17:25

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩決定下週重新排審前瞻條例草案，立法院長蘇嘉全下午受訪表示，邱的作法「非常值得肯定」，也期待下週大家不要再有抗爭，也不要進行議事杯葛，能好好對法案覺得合不合適應如何修正做理性討論，這才是民主國會的表現，畢竟全民都在看，對邱的做法覺得非常好。

對國民黨團與時力黨團仍希望院長召集朝野協商處理，蘇嘉全認為不需要，「週一都要排審了，就不需要協商」。

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