| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

前瞻條例重審 蘇嘉全：非常值得肯定

2017-04-27  17:25

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩決定下週重新排審前瞻條例草案，立法院長蘇嘉全下午受訪表示，邱的作法「非常值得肯定」，也期待下週大家不要再有抗爭，也不要進行議事杯葛，能好好對法案覺得合不合適應如何修正做理性討論，這才是民主國會的表現，畢竟全民都在看，對邱的做法覺得非常好。

對國民黨團與時力黨團仍希望院長召集朝野協商處理，蘇嘉全認為不需要，「週一都要排審了，就不需要協商」。

相關影音

廣告
  • 立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩決定下週重新排審前瞻條例草案，立法院長蘇嘉全表達肯定，圖為昨天審查情形。（資料照，記者彭琬馨攝）

    立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩決定下週重新排審前瞻條例草案，立法院長蘇嘉全表達肯定，圖為昨天審查情形。（資料照，記者彭琬馨攝）

  • 立法院長蘇嘉全27日針對邱議瑩決定下週重新排定重審前瞻條例表示肯定，並期待下禮拜不要再有抗爭，針對法案做理性的討論。（記者簡榮豐攝）

    立法院長蘇嘉全27日針對邱議瑩決定下週重新排定重審前瞻條例表示肯定，並期待下禮拜不要再有抗爭，針對法案做理性的討論。（記者簡榮豐攝）

  • 立法院長蘇嘉全27日針對邱議瑩決定下週重新排定重審前瞻條例表示肯定，並期待下禮拜不要再有抗爭，針對法案做理性的討論。（記者簡榮豐攝）

    立法院長蘇嘉全27日針對邱議瑩決定下週重新排定重審前瞻條例表示肯定，並期待下禮拜不要再有抗爭，針對法案做理性的討論。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻計畫 蘇嘉全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：前瞻條例重審 蘇嘉全：非常值得肯定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.