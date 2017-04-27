對抗年改審查 監督盟號召狂Call癱瘓立委辦公室

2017-04-27 17:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕年金改革法案預計五月初進入逐條審查階段，監督年金改革聯盟發聲明，表示將提供各立委辦公室電話及手機，籲各職業系統緊盯直播，對不利發言發動致電抗議，以癱瘓立委國會辦公室與服務處，並強調民進黨團若執意強渡關山，不排除提高抗爭強度。

針對年金改革法案審查，經朝野協商後，決定預計五月初進行逐條審查階段。監督年金改革聯盟發出「鄭重聲明」，表示對於立院可能進行逐條審查，聯盟提供立委辦公室電話、手機，請各職系緊盯審查直播，對不利發言的委員，發動「空軍」致電表達抗議，以癱瘓其國會辦公室及服務處。

聲明強調，對於立法院的二、三讀院會程序，聯盟呼籲立法院民進黨團，若如同前瞻計畫般強行通過的方式，執意在五二Ｏ前強渡關山、隨便審查公教退輔修正法案，不排除提高抗爭強度，隨時準備大型動員，持續申請五二Ｏ的路權，以預備動員的籌辦空間。