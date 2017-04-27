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新北議會大會開不到5分鐘 現場人數不足散會

2017-04-27  16:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今天議程安排下午2點開始大會，遲至3點41分出席簽到人數過半才開議，但會議一開始，即因人數問題鬧僵，主席蔣根煌宣布散會，會議進行短短不到5分鐘。

大會今天安排討論「新北市都市計畫法施行自治條例」，民進黨議員張瑞山認為現場人數太少，要求清點人數，民進黨議員陳永福、國民黨議員黃林玲玲附議；蔣根煌認為，很多議員在場外討論事情，建議先休息，不為民進黨議員陳永福接受，蔣根煌一氣「也不用休息」，直接宣布散會，讓枯坐苦等已久的市府官員一陣錯愕。

蔣根煌事後表示，議會向來沒有清點人數，議員不來簽到，他也沒辦法勉強，會議也是直到簽到人數過半才開，議員有時候不在議場內，是在場外處理事情，他是希望先休息，利用時間請議員進場，不需要立即清點人數弄僵，既然議員反對，他只好宣布散會。

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  • 新北市議會議程安排2點開大會，遲至3點41分，出席簽到人數才過半，會議一開始，民進黨議員張瑞山就提出清點人數要求。（記者何玉華攝）

    新北市議會議程安排2點開大會，遲至3點41分，出席簽到人數才過半，會議一開始，民進黨議員張瑞山就提出清點人數要求。（記者何玉華攝）

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