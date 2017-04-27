徐永明：歡迎民進黨重新排審前瞻條例

2017-04-27 16:17

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩坦承昨天處理前瞻條例草案的審查議事不周全，決定下週重審前瞻條例，時代力量黨團總召徐永明下午受訪表示「歡迎」，希望下週一就能進行逐條審查，但仍希望朝野能坐下來談，對未來議事如何進行能取得共識。

徐永明表示，昨天的情況不只民進黨在程序上有問題，國民黨也有胡鬧，且先前處理「一例一休」時也發生議事不周的情形，因此仍希望院長能召集朝野協商，大家對未來議事進行能有共識。