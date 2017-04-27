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中市府成立數位局 國民黨議員群情反對

2017-04-27  17:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府發展智慧城市，研考會資訊中心將升格為數位治理局，並依市議會決議，提出「臺中市政府組織自治條例」修正草案，但國民黨議員今日群情反對，要求退回提案，議長林士昌則以議程已通過程序委員會審議為由，裁示交付委員會審查。

市府上次定期會提案成立數位治理局，議會要求先成立籌備處運作，並提這次會期審議，市府依議會決議辦理。但今天一讀會時，楊正中議員率先發難說，市府去年才成立運動局，本次會議又提案成立數位治理局，組織成立細節交代不清，痛批市府是「行政怪獸」。

顏莉敏議員也強烈表達反對意見，直呼簡直是創造「行政怪獸」！她說，該局業務內容模糊不清、與研考會疊床架屋，預算規模可能比資訊中心今年的2億6千萬元還多，令人不能苟同。國民黨議員隨即高舉「行政怪獸．人民難受」紙板，齊聲要求退回市府提案。

范淞育、何文海議員則認為，數位治理局有成立必要，目前市府各局處的資訊人力分散，未來可以透過數位治理局予以整合，不管議員或是民眾都可較易獲得資料。此案既經程序委員會討論才納入議程，應該先付委討論。林議長也認為應該先付委，裁示完成一讀。

市府強調，負責資訊數位相關業務的資訊中心，目前是研考會下的二級機關，運作方式受限於層級與人力，對於各資訊計畫整體執行概況掌控度不足。各局處內部與局處之間的資訊若未順利整合，可能常會有重複開發或資訊資源無法共享的情形，二級機關的編制也較難以吸引專職人才。

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  • 市府先後成立運動局、數位治理局，國民黨議員批市府是「行政怪獸」。（記者黃鐘山攝）

    市府先後成立運動局、數位治理局，國民黨議員批市府是「行政怪獸」。（記者黃鐘山攝）

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