南港「產業生活實驗特定專區」都發局擬訂計畫適用期限
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今年初公布要將南港老舊住工混和社區劃設為「產業生活實驗特定專區」，讓居民可以都更又不用回饋面積。該案昨天進入都委會討論，都發局公布南港將有13處街廓適用，其中規定計畫適用期限，該細部計畫公告實施後，8年內須提出都更事業計畫報核；事業計畫核定後兩年內申請建照等計畫適用期限，否則就將回歸工業區。然而都委會委員昨認為既然是要加速老舊社區盡速更新，那麼時程應從「8+2」年縮短到「6+2」年，要求都發局再回去討論可行性。
南港區過去因「家庭即工廠」政策，存在大量住工混和聚落，然而這些5、60年的房屋面臨改建時因為不符合工業區使用目的，因此成為違規使用住宅，若要變更成住宅區則又須回饋37％，讓產權細碎的地主遲遲無法改建，因此都發局今年初提出「產業生活實驗特定專區」。
根據都發局規劃，產業生活實驗特定專區原公展只列選擇四塊基地，後來經過居民陳情及評估，增列為13處街廓。而原第2種工業區法定容積為200%，總容積上限為400%；原第三種工業區法定容積為300%，總容積上限為450%。另外，雖然法容無須回饋，但增額容積應回饋50%，優先作公共服務使用。
產業生活實驗特定專區可作住宅使用，但建築基地1、2樓則指定作「支援商務使用」、「公共服務使用」、「產業使用」等，可設置店面、事務所、銀行、社福設施及區民活動中心等。
而都發局在產業生活實驗特定專區納入計畫適用期限，當細部計畫公告實施後8年內，基地須提出都更事業計畫報核，否則回復原工業區。都更事業計畫核定後須於2年內申請建照；申請都更權變計畫者則須在計畫報核後1年內取得建照，否則回復原工業區。
都委會昨天討論該案時，委員認為，既然老舊社區本身有急迫更新的需求，那麼就不應該採用「8+2」年的開發期程，政府應該積極介入加速更新，用「6+2」年的時間就完成都更。
同時許多委員對於13處街廓是否要一致性啟動還是分階段實施有意見；委員擔心一次性開放會對於南港區開發量負荷過大，應該先由幾處先行，再讓其他基地啟動。另外，也有委員提到，都發局未來規劃是住商、住工混和，但這樣會讓都計混亂，可以考量是否全作住宅，再將公共、商業獨立設置一棟。
都發局則認為，因為13處街廓必須經過都更程序，所以不太可能全部一次完成，因此應採一致性開放，然後「誰先談好誰先動」；而若要由市府決定誰要先行，容易會引起地區紛爭。而對於委員建議，把商業、公共設施獨立1棟，都發局表示，如此小基地地主就須跨基地整合，同時若獨立出來可能會創造封閉型住宅區，但會依照委員意見回去研究。
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