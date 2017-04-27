竹市府協請臺鐵6家線改點 民眾「超有感」

2017-04-27 16:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕為強化與高鐵轉乘，台鐵六家線即日起改點，與台灣高鐵新竹站發車時刻妥善搭配，未來往返台鐵六家站與高鐵新竹站的民眾將不再上演「百米衝刺」的趕車劇情，有更多充裕時間可以從容轉乘。

市府交通處指出，民眾過去搭乘高鐵，多半從市區新竹火車站或鄰近園區的新莊站上車，抵達台鐵六家站後再轉乘高鐵，因台鐵六家線時刻並未完全與高鐵新竹站發車時刻搭配，轉乘時間往往只有尷尬的1、2分鐘，導致民眾必需在通道和月台上狂奔，或需另花近半個鐘頭等待下一班高鐵。

市長林智堅說，他接獲民眾反映，便責成交通處向台鐵反映協調，希望讓台鐵六家線與高鐵間的轉乘時間更充裕，使民眾搭車更從容、方便。經溝通請台鐵考量民眾需求辦理班次調整，陸續於105年10月20日及106年4月27日實施列車時刻調整規劃。

來自台北的陳小姐表示，她常從台北搭高鐵到新竹，再轉六家線到新莊車站，之前一下高鐵就要拔腿狂衝，「改點後可以從容走去搭火車，方便多了」；市民王先生也說，以前搭火車轉高鐵，轉乘時間只有1、2分鐘，大家常常在通道狂奔趕車，「有時候跑一跑還會撞到人」。這次改點後，他發現台鐵「更用心」，也十分感謝市府替民眾爭取權益。