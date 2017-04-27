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失政權婦聯會仍在 學者認非KMT附隨組織

2017-04-27  17:04

［記者陳鈺馥／台北報導］行政院黨產會今舉行婦聯會聽證會，調查婦聯會是否為國民黨附隨組織。研究「星際時空法則」的成大法律系教授蔡志方出席表示，應考慮婦聯會是否為國民黨穩定政權所不可或缺的要素。

蔡志方認為，國民黨先後在2000年、2016年兩次失去政權，但婦聯會卻依然存在，顯然婦聯會根本不是國民黨穩定政權的所不可或缺的要素，要認定婦聯會是國民黨的附隨組織，本來就是十分勉強。

黨產會委員則問，「你是時空法專家」，台灣經歷二次政黨輪替，德國是東德被西德統一，能否說清楚婦聯會與國民黨的時空法則，因為有提及婦聯會非國民黨不可或缺的要素。

蔡志方回說，這理由是引用其他學者，認同所講的標準才會用，至於東德問題，因他不是東德人，「無法去判斷，要有正確的觀察家去分析。」

蔡志方指出，婦聯會不管是人事部分，沒有出現任何一筆人事要經國民黨決定，婦聯會經營也沒有向國民黨報告，所以無法構成婦聯會是國民黨附隨組織。

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  • 聽證會學者專家，成大法律系教授蔡志方。（記者廖振輝攝）

    聽證會學者專家，成大法律系教授蔡志方。（記者廖振輝攝）

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