| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女毒犯輾死夜市7歲女童 判16年、褫奪公權7年 宜蘭知名餛飩麵店大火 濃煙罩頂 PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

下週重審前瞻條例 廖國棟促立院正式發文處理

2017-04-27  15:58

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩下午決定下週重新排審前瞻條例草案，對此國民黨團總召廖國棟受訪指出，「可以接受，這就是我們的訴求」，但他要求應由院長或朝野黨團有個正式的決定或是發文，不是在臉書上宣告。

邱議瑩下午在臉書表示，她決定將在下週一（5/1）重新排定審查議程，讓爭議退散，讓草案內容得到充分討論並逐條審查。邱議瑩受訪也說，預計下週一、三、四排3天審查。

廣告
  • 民進黨立委邱議瑩下午決定下週重新排審前瞻條例草案，對此國民黨團總召廖國棟（見圖）受訪指出，「可以接受，這就是我們的訴求」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    民進黨立委邱議瑩下午決定下週重新排審前瞻條例草案，對此國民黨團總召廖國棟（見圖）受訪指出，「可以接受，這就是我們的訴求」。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設 前瞻條例 前瞻計畫 廖國棟 邱議瑩
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：下週重審前瞻條例 廖國棟促立院正式發文處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.