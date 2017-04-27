下週重審前瞻條例 廖國棟促立院正式發文處理

2017-04-27 15:58

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩下午決定下週重新排審前瞻條例草案，對此國民黨團總召廖國棟受訪指出，「可以接受，這就是我們的訴求」，但他要求應由院長或朝野黨團有個正式的決定或是發文，不是在臉書上宣告。

邱議瑩下午在臉書表示，她決定將在下週一（5/1）重新排定審查議程，讓爭議退散，讓草案內容得到充分討論並逐條審查。邱議瑩受訪也說，預計下週一、三、四排3天審查。