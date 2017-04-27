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邱議瑩認議事不周全 下週重審前瞻條例

2017-04-27  15:49

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩下午在臉書PO文指出，昨天審查中的「前瞻基礎建設特別條例草案」在國民黨扛桌撞人的混亂中結束，今天她調出錄影帶重新檢視開會過程，發現她在議事處理上的確有不周全的地方！她知道身為會議主席必須有所後續處理！

邱議瑩表示，她決定將在下週一（5/1）重新排定審查議程，讓爭議退散，讓草案內容得到充分討論並逐條審查。邱議瑩受訪也說，預計下週一、三、四排3天審查。

邱議瑩說，她也要提醒國民黨委員，2008年馬英九總統提出振興經濟的4年5千億方案，當時在野的民進黨沒有任何杯葛，讓草案可以在1個月就完成三讀，這次的前瞻基礎建設特別條例，也是在希望促進南北平衡發展及促進國內經濟動能的前提下希望立法院能夠給予支持！

邱議瑩表示，政治可以分顏色，建設卻不能有藍綠之分。我願意承擔責任，重新排案審查！是不是也請在野黨委員放下仇恨、重新對話，信守朝野協商不杯葛議事進行的承諾，共同為建設台灣而努力？

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  • 立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩（見圖）決定將在下週一（5/1）重新排定審查議程，讓爭議退散。。（資料照，記者陳志曲攝）

    立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩（見圖）決定將在下週一（5/1）重新排定審查議程，讓爭議退散。。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻條例 前瞻計畫 邱議瑩
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