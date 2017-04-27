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年改公聽會結束 下週起進入深水區

司法及法制委員會召委、民進黨立委蔡易餘受訪表示，下週另一名召委段宜康將會把公務人員和教師的年改草案排入審查，「下週才是年改進入深水區。」（記者蘇芳禾攝）

2017-04-27  15:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院司法法治委員會今天舉辦「公立學校教職員退休撫卹條例草案」公聽會，司法及法制委員會召委、民進黨立委蔡易餘受訪表示，下週另名召委段宜康將會把公務人員和教師的年改草案排入審查，「下週才是年改進入深水區。」蔡易餘今天接受電台專訪時也說，希望可以在5月20日前完成委員會審查。

立法院司法及法制委員會於4月19日審查《公務人員退休撫卹法》草案，引發「年金改革監督行動聯盟」等團體包圍立院抗議，多名官員、立委遭到推擠、潑水而掛彩，參加前瞻計畫公聽會的桃園市長鄭文燦還被撞斷兩根肋骨。黨團協商最終同意4月26、27日加開2場公聽會後，再開始審查。

公聽會結束後，蔡易餘受訪表示，今天公聽會過程順暢，正反方都暢所欲言，有很多專家認為，年金有改革的必要，反對的人則認為年金不能溯及既往，這兩場公聽會結束後，下週輪到同樣是民進黨籍的段宜康委員擔任司委會召委，他會把公務人員和教師部分的年改法案都排入審查。

不過蔡易餘也坦言，國民黨可能會用程序發言的方式拖延，如果下週無法審完，那麼下下週他會接著繼續排審，希望在5月20日前完成委員會審查。

社民黨召集人范雲在公聽會發言時指出，國民黨不僅不曾為過去的不當承諾而道歉，當現在的政府開始推動改革時，國民黨作為國會第一大反對黨，到現在竟然怕得罪人，不提出自己的版本，還和反年改團體一起開記者會。

范雲也嗆，國民黨不配叫做國民黨，國民黨對不起孫中山先生，也對不起全體軍公教，讓大家活在不切實際的退休幻想夢中。國民黨應該改名叫做「部分軍公教黨」，因為民調早已顯示有超過半數的軍公教支持年金。

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  • 立法院司法及法制委員會27日召開「公立學校 教職員退休撫卹條例草案」公聽會，全教總台中市教師職業工會理事長洪維彬（右）、中華民國全國公務人員協會理事長李來希（左）等人出席表達心聲。（記者簡榮豐攝）

    立法院司法及法制委員會27日召開「公立學校 教職員退休撫卹條例草案」公聽會，全教總台中市教師職業工會理事長洪維彬（右）、中華民國全國公務人員協會理事長李來希（左）等人出席表達心聲。（記者簡榮豐攝）

  • 立法院司法及法制委員會27日召開「公立學校 教職員退休撫卹條例草案」公聽會，中華民國全國公務人員協會理事長李來希（左）等人出席發言。（記者簡榮豐攝）

    立法院司法及法制委員會27日召開「公立學校 教職員退休撫卹條例草案」公聽會，中華民國全國公務人員協會理事長李來希（左）等人出席發言。（記者簡榮豐攝）

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