藍杯葛前瞻抓狂扛桌 網友酸：KMT專業搬家？
2017-04-27 16:02
國民黨團總召廖國棟昨天拖著桌子，準備衝撞主席台。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前瞻建設特別條例草案昨在立法院初審過關，過程中場面混亂，藍委爆衝扛桌、潑水。臉書專頁「台灣賦格」今天酸，藍委們像是在搬家，稱他們是「KMT專業搬家」，並質疑為何杯葛議案要扛桌子？
前瞻條例過關引發各界議論，昨天國民黨團總召廖國棟等人為了杯葛議案，眾人扛起議室桌往主席台衝，此舉被「台灣賦格」稱為「搬家」，在臉書頁寫下「找飯店？Trixxgo，要搬家？KMT。」
「台灣賦格」質疑，國民黨杯葛議案，為何要潑水跟咖啡、扛桌子？並自製「KMT專業搬家」廣告，內容提到搬家公司服務，「潑水清潔、家具拆解、全台搬家、廢物回收、中資招標」。
至於扛桌主角廖國棟為何暴衝，今天媒體報導指出，因為他擔憂黨籍立委表現不足，因此藉此展現決心，帶頭衝撞主席台，希望能激起其他人的鬥志。
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