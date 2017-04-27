| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女毒犯輾死夜市7歲女童 判16年、褫奪公權7年 宜蘭知名餛飩麵店大火 濃煙罩頂 PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

藍杯葛前瞻抓狂扛桌 網友酸：KMT專業搬家？

國民黨團總召廖國棟昨天拖著桌子，準備衝撞主席台。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-27  16:02

〔即時新聞／綜合報導〕前瞻建設特別條例草案昨在立法院初審過關，過程中場面混亂，藍委爆衝扛桌、潑水。臉書專頁「台灣賦格」今天酸，藍委們像是在搬家，稱他們是「KMT專業搬家」，並質疑為何杯葛議案要扛桌子？

前瞻條例過關引發各界議論，昨天國民黨團總召廖國棟等人為了杯葛議案，眾人扛起議室桌往主席台衝，此舉被「台灣賦格」稱為「搬家」，在臉書頁寫下「找飯店？Trixxgo，要搬家？KMT。」

「台灣賦格」質疑，國民黨杯葛議案，為何要潑水跟咖啡、扛桌子？並自製「KMT專業搬家」廣告，內容提到搬家公司服務，「潑水清潔、家具拆解、全台搬家、廢物回收、中資招標」。

至於扛桌主角廖國棟為何暴衝，今天媒體報導指出，因為他擔憂黨籍立委表現不足，因此藉此展現決心，帶頭衝撞主席台，希望能激起其他人的鬥志。

廣告
  • 網友自製搬家廣告酸國民黨杯葛作法。（圖擷自台灣賦格臉書）

    網友自製搬家廣告酸國民黨杯葛作法。（圖擷自台灣賦格臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻計畫 廖國棟 扛桌 爆衝
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：藍杯葛前瞻抓狂扛桌 網友酸：KMT專業搬家？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.