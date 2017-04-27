莫健會見各黨立委 話題觸及台美關係

2017-04-27 14:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會主席莫健中午與立法院長蘇嘉全，民進黨立委羅致政、王定宇，國民黨立委江啟臣、許毓仁餐敘，預計下午也將與時代力量立委黃國昌碰面，會面議題可能觸及李明哲與國際組織、台美關係。

本月23日來訪的美國在台協會主席莫健，預計在台灣停留至29日，期間除出席台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下的公衛研習營開幕典禮外，也排定拜會總統蔡英文、外交部長李大維等人。