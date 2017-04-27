李艷秋：婦聯會曾贊助200萬元辦活動

圖為婦聯會聽障文教基金會所在地大樓外觀。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-04-27 14:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今舉行婦聯會聽證會，前主播李艷秋受邀出席擔任證人。她指出，自己從小到大居住的眷村是婦聯會蓋的，婦聯會也曾捐助200萬元給世界女記者作家協會，協助非政府組織舉行國際活動。

李艷秋表示，父母1949年自中國來台，那時居無定所，金門、高雄等地都住過，她自己在台糖宿舍出生，從4歲起一直住到大學畢業找到工作才離開，現在回首心中充滿感謝，因為眷村是婦聯會蓋的。

李艷秋也說，她擔任世界女記者作家協會前總會長，該會是女記者及女作者參與國際的非政府組織，2012年曾要舉辦一場國際會議，因婦聯會資金協助，邀請到28個國家，100多位女性記者及作家來台灣參加。

黨產會委員李晏榕問及，怎會想跟婦聯會申請經費？李艷秋說，在洽詢外交部及文化部都碰壁後，有理事提出看婦聯會能否提供協助，就去找婦聯會徵詢意願，董事長辜嚴倬雲也安排時間接見，後來婦聯會表示支持，贊助200萬元。

李追問，知不知道婦聯會財產情況？李回，「不清楚婦聯會財產狀況，我不是他們成員。」另一黨產會委員也問，你知道婦聯會財產怎麼來的嗎？李艷秋說，「我真的沒辦法回答，那超乎我理解範圍！」