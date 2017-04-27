快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
李艷秋：婦聯會曾贊助200萬元辦活動
2017-04-27 14:47
圖為婦聯會聽障文教基金會所在地大樓外觀。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今舉行婦聯會聽證會，前主播李艷秋受邀出席擔任證人。她指出，自己從小到大居住的眷村是婦聯會蓋的，婦聯會也曾捐助200萬元給世界女記者作家協會，協助非政府組織舉行國際活動。
李艷秋表示，父母1949年自中國來台，那時居無定所，金門、高雄等地都住過，她自己在台糖宿舍出生，從4歲起一直住到大學畢業找到工作才離開，現在回首心中充滿感謝，因為眷村是婦聯會蓋的。
李艷秋也說，她擔任世界女記者作家協會前總會長，該會是女記者及女作者參與國際的非政府組織，2012年曾要舉辦一場國際會議，因婦聯會資金協助，邀請到28個國家，100多位女性記者及作家來台灣參加。
黨產會委員李晏榕問及，怎會想跟婦聯會申請經費？李艷秋說，在洽詢外交部及文化部都碰壁後，有理事提出看婦聯會能否提供協助，就去找婦聯會徵詢意願，董事長辜嚴倬雲也安排時間接見，後來婦聯會表示支持，贊助200萬元。
李追問，知不知道婦聯會財產情況？李回，「不清楚婦聯會財產狀況，我不是他們成員。」另一黨產會委員也問，你知道婦聯會財產怎麼來的嗎？李艷秋說，「我真的沒辦法回答，那超乎我理解範圍！」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 家長盼退休軍公教勿擾國中會考 李來希：考試有這麼重要嗎？
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 李明哲下落 中國國台辦仍打官腔
- 前瞻政策衝突 潘維剛：空頭支票
- 黃昭順怒稱「暴力小英」 內政部長盼尊重
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 汽機車拖吊 火車站前商圈居冠
- 未注射狂犬病疫苗 苗縣祭罰3萬
- 有無損譽見仁見智 司改促除罪化
- 端午節粽子禮盒 各飯店開賣
- 台北愛樂澳門演出遭撤 損失近百萬
- 鳥取觀光有救了！貓老闆賣烤地瓜 獵奇片吸300萬人看
- 許瑋甯點出「不快樂」原因 大嘆科技使人疏離
- MLB》生涯剋星大爆發 陳偉殷苦吞本季首敗
- 棒球》超級潛力股 國中投手飆出144公里（影音）
- 台股開盤下跌4.64點 報9851.81點
- 松本潤分手了 AV葵司：現在已沒關係
- 冒名受訪 建中生道歉
- 大巨蛋建照判有效 柯︰問題在不按圖施工
- NBA》老將不用防守？魏德、魔獸目送對手輕鬆得分（影音）
- Q1EPS 聯電0.19元 矽品0.32元
- 提肛、多運動 老人尿得好活更好
- 高鐵推「搭雙鐵．遊集集」挑戰200萬國旅人次
- 市府推動鞭炮減量 五家寺廟響應
- 綁浴衣臉貼小一展 女星尷尬哦
- 雞排紙袋、保溫杯 7月起須標示耐熱度
- 4/27重要財經新聞一覽
- NBA》巫師雙槍獲火力支援 主場擒老鷹順利聽牌
- 女子藉男童掩護販毒 煙燙身體掐下體凌虐遭訴
- 複製淡水模式 彰化縣府︰捷運非蓋不可
- 市場轉趨謹慎 新台幣中午暫收30.127元
- 《觀察筆記》加重積分
- 吊死女兒再自殺 泰男臉書直播
- 法官代表傳退出司改會議 呂太郎勸留籲提出好意見
- 花生芽粉延壽 嘉大找到關鍵
- 警所旁逮3竊盜犯 查獲罕見名片型手槍
- 自由廣場》〈北社評論〉年金改革之紅色警戒
- 菸．酒．壓力 「壞」心老闆換人工心臟救命
- 北韓雖緊迫 美司令仍強調中國軍事威脅
- MLB》基特買下馬林魚 可能影響一朗合約
- 美墨鮪魚WTO爭訟 川普敗陣
- 瑞芳》活動中心綠屋頂 學童小農基地
- 公安會報中 柯P夢周公
- 劉錚和主播消失女廁 拱抓兔姐出面澄清
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李艷秋：婦聯會曾贊助200萬元辦活動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分