前瞻時間經費砍半 賀陳旦:砍半就不算前瞻

針對國民黨主張前瞻基建預算時間與經費應砍為4年4000億元，交通部長賀陳旦今天駁斥，砍半就不算前瞻。（記者羅沛德攝）

2017-04-27 14:32

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為拚經濟提出前瞻基礎建設計畫，宣布要向立法院提出8年逾8800億元特別預算案，面對國民黨立院主張這項特別預算的時間與經費砍為4年4000億元，交通部長賀陳旦今天駁斥說，國家建設是長期、整體的，政策也是延續的，恐怕不是用算數來說，內閣的時間只有4年就只能做4年規劃，那就沒有任何前瞻，也沒有任何為國家整體該做的思維。

賀陳旦說，一個計劃的可行性研究，從開始到部會核定，很少能在1年內完成，但政府會加速辦理，當成是1年，後面的綜合規劃加上環境影響評估，大約是2年到3年，整個加起來光做可行性研究與綜合規劃等就超過4年。

他表示，前瞻基建特別預算8800億元，如果變成4000億等量齊減，軌道建設約占2000億，這2000億元差不多執行已核定的案子就好，就有以特別預算刺激經濟的作用，則國家長遠該做的、新興的整體建設就付之闕如。

賀陳旦指出，若按民代的看法，只看內閣的時間來做事，那就沒有任何前瞻，也沒有任何為國家整體該做的思維，若只用算術折半，那就執行既有的核定計劃，這絕對不是這個特別預算的精神，也不應該是任何內閣只做其時間內份內的事情，任何內閣都應對國家的長遠來做規劃。

因此，賀陳旦說，為最起碼以8年來做，還可看見有些建設會在適當的加速執行下完成，能使國家朝建設與產業提升的機會來走。