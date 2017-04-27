謝金汀辭世 徐耀昌：苗縣痛失讓人敬重的老前輩

2017-04-27 14:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣老縣長謝金汀前晚過世，享壽81歲。縣長徐耀昌表示，老縣長於8年縣長任職期間，勤走基層，挖掘苗縣農村之美，並將此行銷給世人，在苗縣發展史上，是扮演重要轉捩點的關鍵人物，「他的辭世，苗栗縣痛失了一位讓人敬重的老前輩。」

徐耀昌說，謝金汀出身苗栗縣頭份市水流東農家子弟，苦讀考取司法官；謝從政之後，以身作則，勤走基層，大力推動民俗文化與體育活動，元宵燈謎晚會、端午龍舟競渡、中秋夜光晚會、茶葉皇后選拔，及成功舉辦區中運、區運，將苗縣行銷出去，且不吝提攜後進，有優秀子弟，謝都力舉延攬，為國家做事，服務社稷。

徐耀昌說，謝金汀的能力，也受到中央政府的賞識，卸任縣長後，延攬擔任省糧食局長、民政廳長等要職，可惜之後健康狀況不佳，轉任省府委員，於世貿董事長退休。

徐耀昌說，尤其謝金汀為人正直、學識淵博，不僅是苗栗縣，也是全國政治人物的典範；他近日將抽空北上致悼。

陳清波文教基金會於民國95年時，幫謝金汀出版自傳《謝金汀七十自述‧一個佃農的孩子》，時任縣長劉政鴻也出席新書發表會，劉也感謝謝金汀給他「有容乃大、無欲則剛」的教誨。