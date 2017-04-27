學者：婦聯會是國民黨「黨外組織」

2017-04-27 13:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對婦聯會是否為國民黨婦隨組織召開聽證程序。受邀出席學者、國立台灣大學歷史學系教授周婉窈直指，婦聯會是國民黨的「黨外組織」，婦聯會與國民黨婦工會是「兩會一體」的組織。

周婉窈指出，在國民黨領導婦女運動總題綱，不管是黨內組織還是黨之外組織，都是掛在國民黨底下，婦聯會前總幹事皮以書討論中華婦女運動時就一再強調，國民黨領導實為中國婦女運動中，最有決定意義的因素。

周婉窈也引用皮以書自述，指出國民黨始終設有婦女運動組織，並由蔣宋美齡為領導，但因國共情勢緊張1947年撤退。至1949年底中華民國政府遷台，婦聯會1950年成立，領導者是蔣宋美齡，1953年再恢復黨的婦工會。

至於婦聯會與黨婦工會關係為何？周婉窈也引用婦聯會前常委錢用和所述自出，蔣宋美齡擔任國民黨婦女工作指導會議的指導長，統領兩個組織，一個是婦聯會，另一個是婦工會，顯示兩個會是一體兩面、「兩會一體」，錢用和也一直代表蔣宋美齡、橫跨兩會。

周婉窈指出，在地方層次上，周婉窈則亮出1957年3月的史料指出，指婦聯會曾以黨外職務之便，成立助選團為國民黨助選，顯示國民黨與婦聯會一內一外、合作無間。

周婉窈說，目前仍有不少史料流落民間，上述部分史料也是這種情況，但卻可以作為國民黨與婦聯會內外一體關係的證據，她也要藉此機會呼籲政府立法，徵集流落民間的檔案證據。