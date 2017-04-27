| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
距首都僅25公里 敘利亞國際機場驚傳大爆炸！ PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

學者：KMT婦工會到處要錢 怎有錢給婦聯會

2017-04-27  13:23

［記者陳鈺馥／台北報導］婦聯會創辦人蔣宋美齡曾出任國民黨婦女工作會指導長，黨產會調查報告認為婦聯會與婦工會關係密切。今日婦聯會聽證會上，由婦聯會邀請的中研院近代史研究員游鑑明表示，婦工會自己都到處去要錢，怎會還有錢給婦聯會。

游鑑明指出，婦聯會到底是否為國民黨的附隨組織，做為歷史學者要有多少證據說多少話，婦聯會組織性質是慰勞軍人軍眷，現已轉型成救濟貧困的團體。

游鑑明說，找不到以婦聯會作為研究的資料，從國民黨婦工會旗下婦友及婦女之家歷史資料來看，很可惜檔案沒談到婦聯會，錢用和在書中也談到不要跟婦工會鬥，「如果婦聯會跟國民黨有關我也很好奇！」

游認為，從婦運史來看，不可能有特別黨派去照顧婦女組織，國民黨婦工會也到處去要錢，怎麼可能有錢給婦聯會。她質疑，「蔣宋美齡有那麼大膽子，敢叫蔣介石把錢給她的組織，這個要打一個問號？」

廣告
  • 婦聯會聽證會上，中研院研究員游鑑明發言。（記者廖振輝攝）

    婦聯會聽證會上，中研院研究員游鑑明發言。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 婦工會 婦聯會 游鑑明 黨產會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：學者：KMT婦工會到處要錢 怎有錢給婦聯會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.