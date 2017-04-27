學者：KMT婦工會到處要錢 怎有錢給婦聯會

2017-04-27 13:23

［記者陳鈺馥／台北報導］婦聯會創辦人蔣宋美齡曾出任國民黨婦女工作會指導長，黨產會調查報告認為婦聯會與婦工會關係密切。今日婦聯會聽證會上，由婦聯會邀請的中研院近代史研究員游鑑明表示，婦工會自己都到處去要錢，怎會還有錢給婦聯會。

游鑑明指出，婦聯會到底是否為國民黨的附隨組織，做為歷史學者要有多少證據說多少話，婦聯會組織性質是慰勞軍人軍眷，現已轉型成救濟貧困的團體。

游鑑明說，找不到以婦聯會作為研究的資料，從國民黨婦工會旗下婦友及婦女之家歷史資料來看，很可惜檔案沒談到婦聯會，錢用和在書中也談到不要跟婦工會鬥，「如果婦聯會跟國民黨有關我也很好奇！」

游認為，從婦運史來看，不可能有特別黨派去照顧婦女組織，國民黨婦工會也到處去要錢，怎麼可能有錢給婦聯會。她質疑，「蔣宋美齡有那麼大膽子，敢叫蔣介石把錢給她的組織，這個要打一個問號？」