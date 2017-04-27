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「山地管制區」檢討 警署提交國防部阿里山鄉調整案

2017-04-27  12:57

〔記者邱俊福／台北報導〕媒體報導國防部支持全面解除全國28處山地管制區，警政署表示，辦目前各轄區警局與有關單位共同會勘後，現有2案檢討完畢，其中嘉義縣阿里山鄉經會勘一致同意報請調整部分山地管制，已依規定報給國防部後備指揮部審查，另花蓮縣秀林鄉山地管制區銅門村部分則未取得共識。

警政署表示，按「國家安全法」第5條規定，國防部為確保軍事設施安全，並維護山地治安，得會同內政部指定山地地區，劃為管制區，因此依據國防部會銜內政部訂定「人民入出台灣地區山地管制區作業規定」第23點規定，今年1月起要求轄有山地管制區的警察局，參酌國防軍事安全及山地治安與當地居民、部落意見，邀請直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所及軍事、交通、林務、觀光及當地民意機關等有關單位共同會勘後，先由轄區警察局審查，再送交署查核。

警政署查核完畢後，呈報給國防部後備指揮部審查，同意後會同內政部核定公告，調整為山地特定管制區或解除管制，今年一月陸續針對全國28個山地管制區主動積極檢討，截至本月止，計有2案檢討完竣，其中花蓮縣秀林鄉山地管制區銅門村部分，因未取得共識，仍維持管制現狀，至於嘉義縣阿里山鄉經會勘一致同意報請調整部分山地管制區。

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  • 媒體報導國防部支持全面解除全國28處山地管制區，警政署與有關單位共同會勘，其中嘉義縣阿里山鄉經會勘一致同意將報請調整部分山地管制，已報給國防部後備指揮部審查，圖為阿里山森林鐵路。（資料照，台鐵提供）

    媒體報導國防部支持全面解除全國28處山地管制區，警政署與有關單位共同會勘，其中嘉義縣阿里山鄉經會勘一致同意將報請調整部分山地管制，已報給國防部後備指揮部審查，圖為阿里山森林鐵路。（資料照，台鐵提供）

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相關關鍵字： 國安法 山地管制區 阿里山鄉
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