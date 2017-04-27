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婦聯會勞軍捐爭議 學者：屬強制稅捐是國家財產

2017-04-27  12:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對婦聯會召開聽證會，釐清其是否為國民黨附隨組織。針對婦聯會收取「勞軍捐」的性質為何？受邀專家學者台北商業大學財政稅務系兼任助理教授蔡孟彥指出，「勞軍捐」非出於自由意志，不是捐贈，是屬具強制性的稅捐，且無論是勞軍捐、防衛捐、棉沙附捐，應都屬於稅捐，屬於國家財產。

勞軍捐是由各工商公會於每年會員大會通過捐獻案，自1955年開始至1989年停徵。蔡孟彥認為，「捐贈」在民法上是「贈予契約」，當事人約定以自己財產無償給他人的行為，契約是雙方意思表示一致、意思表示自由；「稅捐」則是國家應政務支出需要或達成其他行政目的，強制將人民手中部分財產移轉為政府所有。

蔡孟彥指出，工商公會的會員大會對於會員有拘束力，若說會員有自由意志，需要更多證據證明，但以學理推論，不相信這些會員基於自由意志而來。此外，1988年中美貿易諮商談判時，美方代表曾就我國勞軍捐問題提出詰問，認為這是美國貨品進口的不公平障礙，希望廢除勞軍捐，「如果勞軍捐是出自民間政策，怎麼會是老美盯住的對象？」

對於財政部曾在今年2月提出新聞稿，指勞軍捐非屬相關稅法規定課徵，不屬於稅捐，蔡孟彥認為，財政部所採取之「租稅法律主義」，最早是在1977年大法官釋字151號才出現，因此「不能從租稅法律主義反推」，若沒有法律依據就說不是稅，國家不就躲在無法地帶無法可管？

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  • 行政院黨產會今針對婦聯會召開聽證會，黨產會主委顧立雄（左）聽取雙方邀請的學者專家提供意見及看法。（記者廖振輝攝）

    行政院黨產會今針對婦聯會召開聽證會，黨產會主委顧立雄（左）聽取雙方邀請的學者專家提供意見及看法。（記者廖振輝攝）

  • 行政院黨產會今針對婦聯會召開聽證會，婦聯會代表到場出席。（記者廖振輝攝）

    行政院黨產會今針對婦聯會召開聽證會，婦聯會代表到場出席。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 國民黨附隨組織 婦聯會 黨產會
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