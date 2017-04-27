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苗縣前縣長謝金汀逝世 享壽81歲

苗栗縣前縣長謝金汀多年前出席活動。（記者許展溢翻攝）

2017-04-27  12:24

［記者許展溢／苗栗報導］曾任苗栗縣第9、10屆縣長的謝金汀前天晚上過世，享壽81歲。 謝金汀為頭份市人，畢業於台灣大學法律系、司法官訓練所第5期結業。地方人士表示，謝金汀很重視體育，任內舉辦過台灣區中等學校運動會、台灣區運動會。

謝金汀卸任縣長一職，陸續擔任省糧食局長、民政廳長、省政府委員、省訴願會主任委員，包括19年法官生涯，服務公職長達37年。也曾是世貿中心國貿大樓董事長。

謝金汀曾在自傳《謝金汀七十自述‧一個佃農的 孩子》指出，一直把父親謝東衡對他訓勉的「不求金玉重重疊，但願子孫個個賢，人不要妄想一步登天，只要一代比一代進步就好」這番話，當作人生羅盤上的指標，他一生清白做事、誠懇待人。

謝金汀當時發表自傳時也說，希望他的書能給後代子孫作為典範，讓從政者好好省思，不管是地方、中央到總統，一定要清廉做事，不貪不取，政治才能清明。

地方人士指出， 謝金汀育有兩女，晚年因病痛纏身臥床多年，大體目前暫放台北，靈堂設在台北市第一殯儀館對面龍巖禮儀公司，預計5月15日舉辦告別式。

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