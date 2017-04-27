「代領轉發」婦聯會 國民黨：無關財務控制
黨產會主委顧立雄與國民黨行管會主委邱大展交鋒。（記者廖振輝攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對婦聯會召開聽證會，釐清其是否為國民黨附隨組織。國民黨行管會主委邱大展會中強調，婦聯會不是國民黨附隨組織，「代領轉發」是政府委託從事「大陸敵後工作項目」、「國防部（軍事）情報局工作」、「政府委辦工作補助費」所得代償，國民黨對婦聯會財務從未有實質控制情勢。
邱大展指出，依據黨產會調查報告所載，自39年4月至106年4月前後67年婦聯會與國民黨財務記錄只有5筆，估計金額1844萬元。他也坦言，當時國民黨婦工會跟情報局業務密切合作，甚至有一部分情報工作是由婦聯會執行，透過國民黨轉發這筆錢，「但代領轉發跟國民黨控制財務有關嗎？」
邱大展也說，婦工會情報業務在國民黨內被列為極機密，「我去跟婦工會拿，婦工會說要情報局同意」，他也嘲諷黨產會主委顧立雄，「相信以主委的Power，可以跟調查局拿。」
邱大展說，在人事部分，黨產會說有很多國民黨員兼任婦聯會委員，但這與現今執政當局部分政務官為民進黨員但兼任民進黨相關基金會董監事有和差別？業務方面，國民黨中常會記錄中，也沒有隻字片語提及婦聯會。
邱大展並指控黨產會調查報告中變造資料抹黑、潑糞，「社會上容許這種事嗎，轉型正義轉到這種程度，在場委員不會慚愧嗎？」他也說，他雖然被起訴過但不懂刑法，也知道任何政府公文書應該都要真實，即使是二手資料也要查證，諷刺「我認為（黨產會）是疏忽啦，但我不排除是拿假資料做清算國民黨、株連九族的工具。」
邱大展也批評，黨產會調查報告中，完全沒對爭議點中「非以相當對價轉讓實質控制部分」做交代；但黨產會主委顧立雄對此回應，邱對法條理解應有出路，應該去請教國民黨委任律師張少騰。
顧立雄也說，之前黨產會不知道發了不少多少函，婦聯會始終沒有回應，但婦聯會前幾天給黨產會2份意見陳述書後，「總算有看到對我們調查報告有比較充分回覆」，希望未來能繼續有這樣的互動進行。
黨產會委員連立堅則回應，黨產會處理黨產問題時引述重重資料，在相互對照下仍能呈現實況，也希望在聽證會上各方的蒐集資料都能被呈現，委員會才能做更正確決定。
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標題：「代領轉發」婦聯會 國民黨：無關財務控制
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