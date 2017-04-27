銅像遭斬首 詹啓賢:朝野應譴責暴力

2017-04-27 12:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近來發生蔣公銅像和八田與一銅像被斷首事件，國民黨主席候選人詹啟賢今天就蔣介石銅像及八田與一銅像遭破壞［斷首］事件表達痛心，並呼籲國、民兩黨領導人都應公開譴責暴力，不要讓這種撕裂族羣與仇恨繼續下去。

詹啟賢認為，總統蔡英文應以總統高度譴責破壞蔣介石銅像的暴力行為，民進黨支持者要知所節制，八田與一銅像事件也是，國民黨主席不能漠視暴力行為，兩黨領導

人都該為台灣社會和諧良性發展負起責任。

另外，對於台灣爭取參加 WHA組織，詹啟賢表示，他擔任衛生署長任內，即是最早率團到瑞士日內瓦WHO要求重返的，深知台灣加入這國際組織的重要性，台灣是有機會參加，但政治因素複雜，問題棘手，未來能夠加入總是比較好。