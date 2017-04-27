WHA報名截止迫在眉睫 衛服部長：「沒有悲觀的權利」

2017-04-27 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）預定將於5月20日舉行，而我國仍未收到邀請函，根據《蘋果》報導，衛服部長陳時中於上午表示：「不容樂觀，但也沒有悲觀的權利。」

即使美國在台協會（AIT）主席莫健表示美國支持台灣參加WHA，至今我國仍未收到WHA邀請函，WHA的網路報名日期至5/8，時間相當緊迫。陳時中表示，「依照計畫還是會前往瑞士日內瓦。」現場也有其他媒體提問：是否有美國官方協助？陳時中表示：「我方透過很多管道、方向及國家表達意願，許多國家也願意伸出援手。」、「外交部與衛福部還在繼續努力當中。」

而昨日國台辦發言人馬曉光也表示：「關於台灣參與國際組織活動問題，我們已經多次表示，應該在一個中國原則下，通過兩岸協商來做出安排。」