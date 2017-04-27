硬過前瞻條例 賴中強嘆：國民黨倒了，台灣還沒好
2017-04-27 13:53
〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設條例」草案昨天在立法院迅速完成初審，引起外界議論。「經濟民主連合」召集人賴中強在臉書上質疑，昨天主持審查的經濟委員會召委邱議瑩，「因為國民黨杯葛，所以民進黨可以不民主？」
賴中強說，涉及8800億元預算的前瞻基礎建設條例，昨天在民進黨召委邱議瑩主持下，以1分鐘的時間，完成委員會初審，過程中並未對各條文進行贊成、反對或修正的任何討論。
賴中強說，民進黨團幹事長葉宜津表示，以這樣的方式通過法案是「逼不得已」，邱議瑩在民進黨中常會說明，當時是因國民黨失控，「才擦槍走火」；而這些話也讓他質疑，「你們的意思是說，因為國民黨杯葛，所以民進黨可以不民主 」？
賴中強感嘆，聽到這些說法，覺得時空倒回到2014年3月17日，只是主角從張慶忠換成邱議瑩，「國民黨倒了，但台灣還沒有好」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 家長盼退休軍公教勿擾國中會考 李來希：考試有這麼重要嗎？
- 前瞻計畫國會爆衝突 郝龍斌：當然要抗爭到底
- 美雙橡園國徽遭移除？外交部：依職權進行整體規劃
- 「山地管制區」檢討 警署提交國防部阿里山鄉調整案
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 宜蘭馬賽國小遭持刀黑衣男闖入？ 校方：未發現可疑對象
- 有無損譽見仁見智 司改促除罪化
- 辰亦儒高空熱舞 腳軟爆汗
- 缺錢失眠毆嬰 新手爸收押
- 「拳」力出擊！ 新竹市拳擊豪取4金5銀3銅
- 人造子宮成功了！科學家讓早產小羊健康存活
- 吉安干城地下道如迷宮 地方盼拆
- MLB》生涯剋星大爆發 陳偉殷苦吞本季首敗
- 棒球》超級潛力股 國中投手飆出144公里（影音）
- 獲救梁聖岳影片曝光 主治醫師讚其勇敢
- 男子被攔酒測0.23遭罰 急奔醫院抽血複檢證清白
- 前瞻爭議 徐國勇：選區立委不要請大膽說出
- 宜蘭豪華農舍開徵豪宅稅？ 民團：煙霧彈
- 首季商辦表現 租賃熱過買賣
- 黃子佼夢見孔劉 自創禁止掉麥
- 彰化火車站無障礙電梯 老是卡卡
- 鴻彰蛋雞場2月換人做 縣府再採樣追查污染源
- 味全混油案 二審智財法院下午2點半宣判
- 警所旁逮3竊盜犯 查獲罕見名片型手槍
- Line鹹濕對話 馬幼興洗刷性侵救命符
- 自由廣場》悠遊卡的資安隱憂
- 〈實現我的旅遊夢〉393公里快意行─騎鐵馬遊大馬
- 敦煌千年風華 科博館再現
- 多數民眾支持 分流下月續辦
- 狂賀！楊采妮曬嬰兒床 平安生下雙胞胎
- 臉書PO文感謝 草祭二手書店熄燈
- 《蜜桃成熟時》童星長大泰國解放 粉色比基尼鄉民求高清
- 誤攜執勤槍彈入境 美國女警不起訴
- 《通靈》索非亞自嘆不如娼妓 鐵口直斷知名企業家死訊
- 菸．酒．壓力 「壞」心老闆換人工心臟救命
- 涉掏空樂檬2億 前副總黃麒耘被訴
- 04/27 各報重點新聞一覽
- 鳳梨好筍季 異國風味飄香
- 自由廣場》香港真的死了！
- 國小教師甄試加考英文？ 教局：只是加分項目
- 郭董恐出局？ 傳美日聯軍開價1.8兆日圓讓東芝留日
- 狂男大鬧加油站 警6小時逮人
- 夜半飛車追捕 警21槍逮馬三大盜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：硬過前瞻條例 賴中強嘆：國民黨倒了，台灣還沒好
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分