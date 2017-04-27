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硬過前瞻條例 賴中強嘆：國民黨倒了，台灣還沒好

2017-04-27  13:53

〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設條例」草案昨天在立法院迅速完成初審，引起外界議論。「經濟民主連合」召集人賴中強在臉書上質疑，昨天主持審查的經濟委員會召委邱議瑩，「因為國民黨杯葛，所以民進黨可以不民主？」

賴中強說，涉及8800億元預算的前瞻基礎建設條例，昨天在民進黨召委邱議瑩主持下，以1分鐘的時間，完成委員會初審，過程中並未對各條文進行贊成、反對或修正的任何討論。

賴中強說，民進黨團幹事長葉宜津表示，以這樣的方式通過法案是「逼不得已」，邱議瑩在民進黨中常會說明，當時是因國民黨失控，「才擦槍走火」；而這些話也讓他質疑，「你們的意思是說，因為國民黨杯葛，所以民進黨可以不民主 」？

賴中強感嘆，聽到這些說法，覺得時空倒回到2014年3月17日，只是主角從張慶忠換成邱議瑩，「國民黨倒了，但台灣還沒有好」。

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  • 賴中強在臉書上質疑，昨天主持審查的經濟委員會召委邱議瑩，「因為國民黨杯葛，所以民進黨可以不民主？」（資料照，記者簡榮豐攝）

    賴中強在臉書上質疑，昨天主持審查的經濟委員會召委邱議瑩，「因為國民黨杯葛，所以民進黨可以不民主？」（資料照，記者簡榮豐攝）

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