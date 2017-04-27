幫倒忙害台北愛樂演出遭撤 鄭麗君：將助善後

2017-04-27 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北愛樂合唱團日前赴澳門表演，卻被文化部所屬的光華中心硬將其演出列為「台灣月」而被取消演出，損失近百萬一事，文化部長鄭麗君今天表示，交流司已表達歉意，對其損失將全力協助。

綜合媒體報導，針對愛樂合唱團突遭取消表演一事，文化部長鄭麗君今在立院表達歉意，她表示，原本光華中心只是想協助，不料卻造成台北愛樂困擾，目前也已指示藝發司及交流司瞭解其損失，盡可能協助善後，對其損失將全力協助。

台北愛樂合唱團，今年4月15、16兩日受澳門文化局邀請赴澳門演出，該團演出非屬文化部所屬光華新聞中心舉辦的「台灣月」活動，但光華中心卻將硬將該演出列為「台灣月」，澳門文化局認為侵權，在演出前一週取消活動，據報導，損失近百萬。