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幫倒忙害台北愛樂演出遭撤 鄭麗君：將助善後

2017-04-27  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北愛樂合唱團日前赴澳門表演，卻被文化部所屬的光華中心硬將其演出列為「台灣月」而被取消演出，損失近百萬一事，文化部長鄭麗君今天表示，交流司已表達歉意，對其損失將全力協助。

綜合媒體報導，針對愛樂合唱團突遭取消表演一事，文化部長鄭麗君今在立院表達歉意，她表示，原本光華中心只是想協助，不料卻造成台北愛樂困擾，目前也已指示藝發司及交流司瞭解其損失，盡可能協助善後，對其損失將全力協助。

台北愛樂合唱團，今年4月15、16兩日受澳門文化局邀請赴澳門演出，該團演出非屬文化部所屬光華新聞中心舉辦的「台灣月」活動，但光華中心卻將硬將該演出列為「台灣月」，澳門文化局認為侵權，在演出前一週取消活動，據報導，損失近百萬。

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  • 對於台北愛樂演出遭撤一事 文化部長鄭麗君致歉，表示將盡可能協助善後，對其損失將全力協助。（資料照，記者胡舜翔攝）

    對於台北愛樂演出遭撤一事 文化部長鄭麗君致歉，表示將盡可能協助善後，對其損失將全力協助。（資料照，記者胡舜翔攝）

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