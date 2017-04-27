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節電作戰 林全指示官員下週起儘量不穿西裝

2017-04-27  11:47

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全鑑於今年4月份已出現35度高溫，19日創下尖峰負載的歷史新高，加上部分機組尚在歲修停機期間，導致供電在夏季前提早亮起警戒，林揆今天主持院會時指示各部會於下週起，除了特定正式場合，如國際性會議、宴會及赴立法院備詢等，須注意服裝禮節外，其他場合穿著以輕便、合宜、舒適為原則，儘量不穿西裝、不打領帶。

林全表示，為因應今年供電挑戰，已責成台電公司務必做好機組維護及運轉安全，做好電力調度及需求管理，以確保今年供電穩定。請經濟部務必將供電穩定作為重要政策目標，也請台電公司與經濟部合作完成此目標。日前政委張景森及吳政忠已召開節電會議，也請經濟部儘速研擬今夏「節電大作戰」行動，請各部會全力配合推動。

林全指出，除了供電穩定外，節電也是面對電力吃緊狀況時，社會大眾會嚴格檢視政府的重點。節能的效果是立竿見影的，因此在電力緊縮的夏季期間，需要有具體的行動，希望中央政府帶頭示範。

他並指示搭配冷氣溫度維持室溫26~28度，同時也請地方政府共同參與，從中央到地方，全國一起推動節電措施，從供給面和需求面著手，雙管齊下，希望能更有效降低夏季尖峰用電。各項節電措施以及鼓勵民間節電的方法，希望中央及地方政府一同全面檢討，並積極推動。

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  • 林揆指示各部會於下週起，除了特定正式場合須注意服裝禮節外，其他場合穿著以輕便、合宜、舒適為原則，儘量不穿西裝、不打領帶。（資料照，記者何玉華攝）

    林揆指示各部會於下週起，除了特定正式場合須注意服裝禮節外，其他場合穿著以輕便、合宜、舒適為原則，儘量不穿西裝、不打領帶。（資料照，記者何玉華攝）

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