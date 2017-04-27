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婦聯會：承辦勞軍捐同仁 沒有人還活在世上
2017-04-27 11:44
〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日舉行婦聯會聽證會，調查婦聯會是否為國民黨附隨組織。婦聯會委任律師徐履冰在陳述時表示，國民黨婦工會與婦聯會沒有關係，婦聯會當初承辦勞軍捐捐款同仁，「沒有人還活在世上。」
徐履冰指出，婦聯會第一屆的常務委員，沒有與國民黨黨工職務有所重疊，現在要人去回覆60年前事情，無期待可能性，難以說明，婦聯會過去在反共抗俄時代做了許多勞軍工作。
徐履冰說，國民黨成立的婦工會，都跟婦聯會沒關，當年常務委員名單沒有一位具有國民黨黨職工作，民國45年婦聯會國軍眷屬住宅籌建委員會，20位委員會中，只有一人具有國民黨黨職，沒有黨產會調查報告所稱情況。
徐履冰也說，內政部及黨產會一直要婦聯會交勞軍捐資料，婦聯會都很努力去找，當初承辦勞軍捐捐款同仁，沒有人還活在世上，內政部也一直要勞軍資料，因為時間太久，「抱歉我們沒有辦法！」
另一位婦聯會委任律師沈政雄認為，勞軍捐是屬於民間自願捐款，沒有用強迫方式，也與國民黨沒有關係，更非用不義方式取得，為民間樂捐，婦聯會也不是國民黨的附隨組織。
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