馬英九稱「和平統一是最起碼」 網友怒嗆：賣國總統
2017-04-27 12:46
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前赴聖約翰科技大學演講，以「我國青年應有的國際觀」為主題，馬英九也開放學生提問，有中生提問「未來兩岸和平統一的看法」，馬英九則回答「和平統一是最起碼」。馬英九的這番說法也遭網友噓爆，有網友就嗆「昔有賣國將軍，今有賣國總統」。
馬英九在演講後開放問答，一名提問的中國學生問道，「對於台灣回歸和平統一的前景，你有何看法？」馬英九一聽到問題，先是笑著回應「你這是官方問法嗎？」，接著表示，在他任內8年，都是以民主、和平為要求，因此「和平統一是最起碼的」，且應該更進一步調整成「民主統一」，他解釋不是中國變成民主才統一，而是方法，何讓雙方人民都要能接受。
馬英九表示，台灣大多人民都很理性，如果方案好大家會支持，假如強迫、如果脅迫結果就會走樣，就像有許多台商到中國發展，「不是我逼他去的，是自然有經濟規律」，希望這樣的吸力能進而轉化成雙方的助力。
馬英九的這番言論也遭PTT網友噓爆，認為馬英九根本是在幻想，留言表示「中國不可能民主化 講這等於沒講」、「昔有賣國將軍，今有賣國總統」、「台灣花一堆錢養這樣的賣國賊」、「在幻想啊 民主統一咧」、「以前抓共匪，現在當共匪」。
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