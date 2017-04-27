前瞻條例草案初審過關 藍批：為撒錢就是要鴨霸

2017-04-27 11:26

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院昨日混亂中初審通過前瞻建設條例草案，國民黨文傳會副主委洪孟楷、唐德明今日召開記者會，質疑民進黨為了撒錢，就是要鴨霸。

唐德明表示，號稱民主進步的民進黨，卻有兩個「一分瑩」上演民主大鬧劇，上一次是民進黨立委陳瑩的一分瑩事件，將「一例一休」搞成三輸，如今全台灣各行各業都還希望民進黨能夠認錯修改，這次則是民進黨立委邱議瑩的「一分瑩」事件，直接將舉債敗家的「錢沾」計畫，無視全場異議強硬通過，讓台灣的後代子孫，還沒出生就先要背一大筆債。

他說，這兩位「一分瑩」，演出了讓民主倒退的民主大鬧劇，對不起台灣人民，歷史會記住她們所做的事情。

洪孟楷則表示，擔任會議主席的邱議瑩不顧現場混亂、有異議及反對意見的聲音，把11條條文的草案在不到兩分鐘唸完，甚至宣告完成初審，完全不需朝野協商、委員會一致通過，根本就是睜眼說瞎話。

洪孟楷痛批，邱議瑩及立法院民進黨團完全背離民意，與民意作對，這是民主的悲哀、專制的開始，民進黨團甘願背棄人民賦予的監督權，淪為幫行政部門護航、背書的傳聲筒，令人不恥。