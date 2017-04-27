被酸「20分鐘瑩」 邱議瑩今還原昨日情況

2017-04-27 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕立法院經濟委員會昨天審查「前瞻基礎建設特別條例」，朝野爆發衝突，主持會議的邱議瑩被諷為「20分鐘瑩」，邱議瑩今日受訪時指出，不論昨日程序有無瑕疵，都希望能和國民黨有相對理性的對話。

根據《聯合報》報導，邱議瑩指出，很多媒體都報導她昨天裁示會議「停止討論」，但她昨天裁示的是停止「權宜問題發言」，準備進入逐條討論，並裁示會議要開到深夜12時為止，希望朝野充分討論，結果一宣布之後，國民黨立委就扛桌子向前衝。邱議瑩認為，當下國民黨已失去理智，所以「在一片混亂中，就完成所謂的審查」。

邱議瑩提到，民進黨團總召柯建銘今早和她見過面，兩人都希望可以和國民黨有理性對話，若願意進入實質審查，很多矛盾都可以解決。

整起衝突起因於昨日會議開始後，國民黨以程序發言拉長會議時程，主持的邱議瑩數度勸阻無效，上午11點30左右，民進黨團突提案停止討論，邱議瑩宣布開始宣讀條文，朝野於是爆發肢體衝突，而議事人員花費約20分鐘宣讀完條文，邱議瑩宣布草案初審完畢，送出委員會、不須協商。