| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

酒駕累犯要換特殊車牌？ 李茂生一句話突破盲點

立院交通委員會昨審查「道路交通管處罰條例部分條文修正草案」，初審條文規定，在5年內再犯酒駕者，應換領特殊識別牌照。李茂生在臉書對此直言：「車是車，人是人，車子是不會酒駕的。」（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-04-27  12:03

〔即時新聞／綜合報導〕立法院交通委員會昨審查「道路交通管處罰條例部分條文修正草案」，初審條文規定，在5年內再犯酒駕者，應換領特殊識別牌照，若搭乘酒駕者的車輛，也將被連坐處罰。不過此規定卻引起討論，有人質疑駕駛該特殊車牌的人不一定會是酒駕累犯者。台大法律系教授李茂生稍早在臉書直言：「車是車，人是人，車子是不會酒駕的。」

李茂生認為，酒駕者所擁有的車輛，其駕駛並不見得就是該酒駕前科者，但交通部長賀陳旦認為這樣的修法方向合適，還認為酒駕累犯者予以「標示」，對執法效率是有用的，這樣李茂生不禁質疑：「他是不是主張酒駕者必須在頭部植入警示燈（無法輕易去除者），讓警察可以輕易辨識。」

針對連坐處罰一事，李茂生則直言：「冒著身命身體危險而同車者，姑不論其動機為何，沒制止酒駕者開車就要處罰其不作為的話，乾脆更擴大到提供酒類的業者身上好了。以前也不是沒有人提出同樣的方案。反正與酒駕者做朋友、做生意的全部都處罰就好了。」

廣告
  • 李茂生臉書全文。（圖擷取自李茂生臉書）

    李茂生臉書全文。（圖擷取自李茂生臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通部 李茂生 車牌 酒駕 酒駕累犯
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：酒駕累犯要換特殊車牌？ 李茂生一句話突破盲點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.