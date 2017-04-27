酒駕累犯要換特殊車牌？ 李茂生一句話突破盲點

立院交通委員會昨審查「道路交通管處罰條例部分條文修正草案」，初審條文規定，在5年內再犯酒駕者，應換領特殊識別牌照。李茂生在臉書對此直言：「車是車，人是人，車子是不會酒駕的。」（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-04-27 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕立法院交通委員會昨審查「道路交通管處罰條例部分條文修正草案」，初審條文規定，在5年內再犯酒駕者，應換領特殊識別牌照，若搭乘酒駕者的車輛，也將被連坐處罰。不過此規定卻引起討論，有人質疑駕駛該特殊車牌的人不一定會是酒駕累犯者。台大法律系教授李茂生稍早在臉書直言：「車是車，人是人，車子是不會酒駕的。」

李茂生認為，酒駕者所擁有的車輛，其駕駛並不見得就是該酒駕前科者，但交通部長賀陳旦認為這樣的修法方向合適，還認為酒駕累犯者予以「標示」，對執法效率是有用的，這樣李茂生不禁質疑：「他是不是主張酒駕者必須在頭部植入警示燈（無法輕易去除者），讓警察可以輕易辨識。」

針對連坐處罰一事，李茂生則直言：「冒著身命身體危險而同車者，姑不論其動機為何，沒制止酒駕者開車就要處罰其不作為的話，乾脆更擴大到提供酒類的業者身上好了。以前也不是沒有人提出同樣的方案。反正與酒駕者做朋友、做生意的全部都處罰就好了。」