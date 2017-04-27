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民調：國民黨杯葛前瞻計畫作為 50.3％不認同

2017-04-27  11:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣世代智庫今天公布「小英總統執政週年民調」，蔡總統支持度為55.1％，不支持的受訪者為40.2％，但滿意度僅40.8％，不滿意占54.7％。53.2％認同蔡政府一年來最主要的政績是推動改革，不過，62％認為是因為改革的速度太慢。

民調同時詢問民眾對各項政策議題看法，63.6％支持蔡政府推動「年金改革」，不支持者占23.4％。支持推動前瞻基礎建設的受訪者占59.4％，不支持者占31.6％。此外，針對國民黨在立法院杯葛前瞻基礎建設計畫的作為，有50.3％的受訪者表示不認同。

在兩岸政策方面，56.2％的受訪者支持蔡總統「維持現狀」的兩岸政策方向，33.8％表示不支持。立法院近來三讀通過俗稱「黨職併公職處理條例」，有67.8％民眾支持此條例，不支持的受訪者則有23.9％。

此民調為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問時間為4月25日至26日晚間。以台灣地區住宅電話為母體，電話號碼尾數2碼隨機抽樣，訪問1025位成年人，並針對性別、年齡及地區加權處理。在95％信心水準下，抽樣誤差正負3.06％。

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  • 針對國民黨在立法院杯葛前瞻基礎建設計畫的作為，台灣智庫調查有50.3％的受訪者表示不認同。圖為26日審查情形。（資料照，記者廖振輝攝）

    針對國民黨在立法院杯葛前瞻基礎建設計畫的作為，台灣智庫調查有50.3％的受訪者表示不認同。圖為26日審查情形。（資料照，記者廖振輝攝）

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