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審前瞻條例爆衝突 蘇嘉全：會審視是否符合議事規定

2017-04-27  11:04

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院經濟等委員會昨聯席審查「前瞻基礎建設特別條例」，最後在混亂中初審通過，立法院長蘇嘉全上午受訪表示，已請議事人員還原整個狀況，會審視是否符合議事規定，若不符合議事規定，結論也是無效。

蘇嘉全對昨天發生衝突表示遺憾，他指出，因一開始大家講好六場公聽會，之後就好好討論，經過公聽會後流程有點亂掉，但議事還是有一定規定，會審視有否符合議事規定 若無符合議事規定，結論也是無效，若這過程若有人蓄意杯葛，議事進行也是困難，籲各黨團冷靜思考，議會進行討論事項要用什麼態度進行，讓我們能討論出對全民最有利的法案，這是立委的責任，會再與各黨團領導者私下或公開協商來做公開呼籲，早上請議事人員還原整個狀況，到底什麼起困導致衝突，再完整了解後再與各黨團溝通。

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  • 立法院長蘇嘉全。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院長蘇嘉全。（資料照，記者方賓照攝）

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