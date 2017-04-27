來西94狂！李來希超狂發言 讓鄉民狂讚「豬隊友」

中華民國全國公務人員協會理事長李來希。（記者簡榮豐攝）

2017-04-27 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕有家長向反年改的軍公教喊話，盼別在520抗議、避免影響國中教育會考，沒想到中華民國全國公務人員協會理事長李來希卻反嗆，「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」此話一出，立刻引起鄉民討論。

李來希今天上午受訪時，被問到在520抗議恐會影響國中會考考生權益，他回應，「如果風調雨順我幹嘛走上街頭？只是為了考試就不要吃飯睡覺嗎！這個國家繼續這樣下去，考上又怎樣？」「那公務員何辜嗎？退休軍公教何辜？我們生活要不要過下去，不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」

李來希也痛批，這國家就是「考試誤國」，不知民間疾苦只知道考試，若先解決社會問題，這些事都不會發生，「教育部整天都在搞考試，考試引導教學，搞出這麼多法匠」。

對此一說，PTT上的鄉民熱議，有人酸說「公務員好像也都是考試的..」、「豬隊友」、「感覺這個國家一定會被公務員所拖垮」、「這根本只是來助攻的吧」、「來西94狂」、「繼續讓大家 好好看看高級公務員的 嘴臉就好 無須多說」、「這人是不是究極反串啊，太好笑了吧」、「來希繼續講，年金只會更黑」。