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質疑「雙橡園」國徽被遮 國民黨批自欺欺人

我駐美代表處「雙橡園」後院的中華民國國徽。（圖由美國華府僑胞提供）

2017-04-27  11:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會質疑，民進黨上任近1年，政績乏善可陳，但在小動作上吃中華民國的豆腐，卻無所不用其極，就連我駐美代表處最具代表性的「雙橡園」後院的中華民國國徽，也用泥土、花草埋葬，他痛批，這是蔡政府自我否定政權的正當性，對不起去年520宣誓就職面對的國旗暨國父遺像。

洪孟楷表示，「雙橡園」後院有中華民國國徽，而且是Google Maps或維基百科等網站介紹時一定強調的景觀重點，從空照圖更可以清晰可見我國國徽綻放在美國的土地上，這是何等代表性的象徵，現在蔡政府卻用泥土埋葬國徽，改插綠色台灣島圖案，這是自我矮化，政治意識型態作祟，如同某些人把假貼紙貼在我國護照上，難道以為這樣就是台灣獨立？

他說，蔡政府不敢、不願、不能宣布台灣獨立，卻又想要對獨派人士交代，所以只好搞小動作，自欺欺人地把國徽給藏起，在陳水扁時代已經搞過的花樣，現在蔡英文再來一次，去年國慶日時蔡英文總統才隔空喊話說「中共應正視中華民國的存在」，如今自己就在搞去中華民國化，難道是在向中共輸誠、靠攏嗎？這樣自欺欺人的做法，掩蓋國徽的行為，不配擔任中華民國總統。

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  • 原本「雙橡園」後院的中華民國國徽，如今已用泥土、花草埋葬，並插上綠色的台灣圖。（圖由美國華府僑胞提供）

    原本「雙橡園」後院的中華民國國徽，如今已用泥土、花草埋葬，並插上綠色的台灣圖。（圖由美國華府僑胞提供）

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