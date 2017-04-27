籌錢付黨工薪水 詹啟賢陣營製作「好無助」文宣諷對手

2017-04-27 10:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉競爭愈來愈激烈，候選人質疑對手的明槍暗箭，話也就愈說愈白﹗國民黨主席候選人詹啟賢陣營今日在網路推出最新文宣「鹹語錄」，以諧音諷刺三位競爭對手副主席郝龍斌、前副總統吳敦義以及現任黨主席洪秀柱「好、無、助」，過去國民黨發不出薪水時，這三人究竟在哪裡？

詹陣營的文宣以詹啟賢照片為背景，再搭配以下簡短文字，「當黨發不出黨工薪水的時候，我在籌錢，你們在哪裡？『好』﹗『無』﹗『助』﹗啊．．．」

詹啟賢在與基層黨員座談時，多次主動透露去年國民黨因為資金被行政院黨產會凍結，無法發出黨工薪水的往事，並說當時他告訴洪秀柱，如果不解決錢的問題，就跑去北京「洪習會」，會被「笑死人」，因此他主動幫忙向鴻海董事長郭台銘借錢，才解決積欠黨工薪水的問題，安心到北京談事情，此事讓他「說來心酸」。