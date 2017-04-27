| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大雨、強風特報齊發！北北基宜9縣市嚴防大雨 涉「印股票換鈔票」吸金逾億 名醫李光輝被訴
 首頁 > 政治

籌錢付黨工薪水 詹啟賢陣營製作「好無助」文宣諷對手

2017-04-27  10:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉競爭愈來愈激烈，候選人質疑對手的明槍暗箭，話也就愈說愈白﹗國民黨主席候選人詹啟賢陣營今日在網路推出最新文宣「鹹語錄」，以諧音諷刺三位競爭對手副主席郝龍斌、前副總統吳敦義以及現任黨主席洪秀柱「好、無、助」，過去國民黨發不出薪水時，這三人究竟在哪裡？

詹陣營的文宣以詹啟賢照片為背景，再搭配以下簡短文字，「當黨發不出黨工薪水的時候，我在籌錢，你們在哪裡？『好』﹗『無』﹗『助』﹗啊．．．」

詹啟賢在與基層黨員座談時，多次主動透露去年國民黨因為資金被行政院黨產會凍結，無法發出黨工薪水的往事，並說當時他告訴洪秀柱，如果不解決錢的問題，就跑去北京「洪習會」，會被「笑死人」，因此他主動幫忙向鴻海董事長郭台銘借錢，才解決積欠黨工薪水的問題，安心到北京談事情，此事讓他「說來心酸」。

廣告
  • 詹啟賢陣營向黨員訴求自己籌錢幫黨工發薪時，郝、吳、柱在哪裡？（詹啟賢陣營提供）

    詹啟賢陣營向黨員訴求自己籌錢幫黨工發薪時，郝、吳、柱在哪裡？（詹啟賢陣營提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 主席選舉 國民黨 詹啟賢
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：籌錢付黨工薪水 詹啟賢陣營製作「好無助」文宣諷對手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.