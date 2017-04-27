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時力請蘇嘉全協商 籲前瞻條例實質審查

2017-04-27  10:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對立院經濟聯席委員會昨在混亂中將「前瞻基礎建設特別條例」初審過關，立院時代力量黨團今發出聲明，表示今早已正式發文要求立法院長蘇嘉全於明日院會召開前，出面召集黨團協商，讓會議繼續進行，開始實質審查。時力黨團也將砲火對向各黨立委，呼籲不要再走回老路，「一方野蠻演出，刻意讓出在野監督機會、一方忽視立法程序，刻意假意大局承擔配合，讓真正的立法過程蕩然無存。」

時力黨團表示，政黨在立院占有多數，每遇重大政策法案之爭議，只要遭到國民黨揚言或以強占主席台的方式阻撓會議進行，即以違反議事規則、強行通過之方式來解決、排除，任憑國民黨一再故技重施，無限限縮理性辯論的空間，此惡性循環非但造成社會更大的意見衝突，更使得背負人民期待，能進行理性監督、認真辯論、嚴肅立法的新國會，失信於民。

時力黨團強調，前瞻基礎建設特別條例昨日沒有進入實質審查，不僅有兩案併陳，且經濟委員會也已收受時力黨團提出的修正動議，但會議中絲毫沒有討論，在主席逐條逐條「沒有異議，通過」聲中完全被忽略。

時力黨團說，「前瞻基礎建設特別條例」實質審查並未開始，要求聯席委員會繼續開會進入實質審查程序。所謂進入院會二讀再進入審查，是完全不負責任的說法，在院會二讀程序中，並未有行政部門列席說明和詢答，僅能提出修正動議、簡短發言即進入表決，呼籲若各黨團均重視此重大政策，回到委員會重新審查，是唯一可能展現各黨團之政策立場和履行國會監督義務的唯一機會。

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  • 時代力量立法院黨團發新聞稿，要求前膽計劃實質審查。（資料照，記者方賓照攝）

    時代力量立法院黨團發新聞稿，要求前膽計劃實質審查。（資料照，記者方賓照攝）

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