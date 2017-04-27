藍營黨魁選舉 郝龍斌質疑海外黨員投票疑有弊

2017-04-27 10:26

〔記者施曉光／台北報導〕藍營黨魁選舉競爭激烈，約有一萬三千張的海外黨員選票，也是兵家必爭之地，國民黨主席候選人郝龍斌今天上午接受廣播節目時質疑，海外黨員採取通訊投票，原本應該是個人以信封寄回，但現在卻改為統一由海外支部以包裹寄回，暗示其中可能因此發生弊端。

郝龍斌表示，有海外黨員說，其實過去海外投票結果不見得是真的，他並強調，如果選舉結果不能夠公開，讓人信服，這對黨的形象傷害很大，也無法有助選後團結。

對於郝龍斌的質疑，國民黨文傳會副主委唐德明嚴正澄清，海外黨員投票必須個人以信封寄回，這是六位黨主席候選人陣營討論協商的共識，「包裹寄回都算無效票」。

不過，郝陣營幕僚強調，所謂包裹寄回的作法，是郝龍斌陣營上週日到菲律國演說時，海外支部的選務人員所說，當地人士告訴他們，當地黨員會在海外支部投完票後，從支部包裹寄回，理由是個人拿回家郵寄，費用太貴了，很多黨員因此會不投票。

唐德明則重申黨中央立場，「沒有經過六個候選人會議同意，（包裹寄送）就是無效。」

此外，談到對這次選舉的感想，郝龍斌表示，「現在有點亂」，一些「瘋言瘋語」都出現了，不但有人頭黨員、請客吃飯，還有網內互打，原本應該透過公平選舉提升黨的形象，但在這次選舉中並沒有看到，而且過去黨內選舉陋習至今依然存在，如果不改，國民黨不會有希望，過去一個人說了算，內鬥內行、外鬥外行，以及喬事情的現象，依然存在，到處都有賄選傳言，而且絕非空穴來風。

他呼籲，六位黨魁候選人應該共同簽署公約，公開宣誓不做那些事情，他個人也願意提供二十萬元檢舉賄選獎金，並引起許多藍營公職迴響，表達願意捐出一月所得或一日所得。