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被控貓纜背信案 馬英九獲不起訴

2017-04-27  10:17

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九先前被立委柯建銘控告涉教唆洩密等罪嫌，日前已遭台北地檢署起訴，現於台北地院審理中；馬另被控涉馬習會洩密案、大巨蛋案、富邦銀併北銀案、貓纜案、侵占國民黨黨產案、國發院土地案等多案，關於貓纜案被控背信的部分，北檢認定馬英九罪證不足，今天將馬英九不起訴。

北檢指出，告發人屢傳未到庭，也未提出被告或相關之公務員有何貪瀆不法之積極證據，自難認定馬英九有何涉背信或圖利之犯行，考量查無馬英九於此案中涉及其他不法，認定馬英九的罪證不足。

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  • 馬英九被控貓纜案背信，北檢認定馬罪證不足不起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

    馬英九被控貓纜案背信，北檢認定馬罪證不足不起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

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