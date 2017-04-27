被控貓纜背信案 馬英九獲不起訴

2017-04-27 10:17

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九先前被立委柯建銘控告涉教唆洩密等罪嫌，日前已遭台北地檢署起訴，現於台北地院審理中；馬另被控涉馬習會洩密案、大巨蛋案、富邦銀併北銀案、貓纜案、侵占國民黨黨產案、國發院土地案等多案，關於貓纜案被控背信的部分，北檢認定馬英九罪證不足，今天將馬英九不起訴。

北檢指出，告發人屢傳未到庭，也未提出被告或相關之公務員有何貪瀆不法之積極證據，自難認定馬英九有何涉背信或圖利之犯行，考量查無馬英九於此案中涉及其他不法，認定馬英九的罪證不足。