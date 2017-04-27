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黃昭順怒稱「暴力小英」 內政部長盼尊重

2017-04-27  10:21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「前瞻基礎建設計畫特別條例草案」昨初審發生肢體衝突，國民黨立委黃昭順今質詢內政部長葉俊榮，指「暴力小英」下令一定要讓前瞻條例通過，用潑水對付這暴力政府，剛好而已！對此，葉俊榮緩頰表示「還是要尊重一下總統，不要這樣稱呼她比較好。」

在前瞻條例昨日的衝突中，對主席台潑水的立委黃昭順，今於內政委員會質詢指出，昨日「暴力小英」下命令前瞻一定要通過，「暴力小英」還在民進黨中常會發脾氣，說連她都沒看到報告；葉俊榮回答「還是要尊重一下總統，不要這樣稱呼她比較好。」黃昭順回說「外界都叫她暴力小英！」

黃昭順接著指出，前副總統呂秀蓮昨日在臉書發文，對前瞻有所評論，也認為應正視政府財政惡化的狀況，而她則認為民進黨以此方式綁樁，讓他們很不齒，若連總統都看不到的報告，立委哪看得到，特別預算應該是在急難、重大災害使用，這樣也要他們背書。

葉俊榮答覆表示，他有拜讀此文章，尊重呂副總統基於行政經驗及學士所作的意見，對於前瞻，這是非常重要的政策內涵，動機很好，要思考怎做得更好也要更努力，公共政策討論，對程序的尊重及認同相當重要，既然朝野協商要召開公聽會，就應好好討論。

黃昭順在質詢最後幾秒鐘，要求葉俊榮將他們的聲音帶給總統蔡英文，並強調他們看不到的報告，也要他們背書，「這是什麼樣的總統」，很抱歉他們昨天有潑水，但對付這暴力政府，「剛好而已！」她已經忍無可忍了。

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  • 國民黨立委黃昭順質詢時稱「暴力小英」，內政部長葉俊榮則盼尊重總統。（記者鄭鴻達攝）

    國民黨立委黃昭順質詢時稱「暴力小英」，內政部長葉俊榮則盼尊重總統。（記者鄭鴻達攝）

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