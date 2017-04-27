政院11時政委、交長說明前瞻 林全不上火線
2017-04-27 10:21
〔記者李欣芳／台北報導〕身兼民進黨主席的蔡英文總統不滿行政院前瞻基礎建設計畫對外論述不足，要求行政部門、中央、地方動起來，讓人民了解計畫的論述與願景，據悉，總統府一度與行政院協商，盼閣揆林全出面開記者會，不過，政院今天上午經會商後，確定林全不上火線說明，安排政務委員吳宏謀、交通部長賀陳旦在上午11時召開記者會，加強對外宣傳與論述。
立法院昨天審查「前瞻基礎建設特別條例」引發朝野嚴重衝突，林全決定不上火線召開記者會論述前瞻，也被解讀為避免親上第一線，刺激朝野對立態勢升高。
吳宏謀昨天就「前瞻基礎建設計畫之水環境」在中常會提出專案報告，蔡英文在聆聽報告後詢問，為何立委以前都沒聽過這份報告？行政部門、縣市首長與立委都應該積極對外說明，與會的行政院副院長林錫耀則說，行政院有努力對外說明。
行政院發言人徐國勇昨晚也澄清，蔡英文沒有責怪吳宏謀或行政院之意，而是吳宏謀在中常會所提報告，是資料更新後的版本，政院並未及時將這份報告放在官網上，未來會加強宣傳。
徐國勇強調，前瞻基礎建設計畫，積極推動綠能、數位、水環境、軌道及城鄉建設，全力打造台灣未來新願景，期盼各界給予支持及鼓勵，為加強宣傳，行政院共製作9支網路廣告影片，並規劃推出平面媒體廣告，也可能進一步推出電視廣告。
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