| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大雨、強風特報齊發！北北基宜9縣市嚴防大雨 涉「印股票換鈔票」吸金逾億 名醫李光輝被訴
 首頁 > 政治

前瞻計畫國會爆衝突 郝龍斌：當然要抗爭到底

2017-04-27  09:41

〔記者施曉光／台北報導〕立法院昨日審查前瞻建設計畫，爆發嚴重朝野衝突，民進黨要求國民黨主席洪秀柱為此負責，國民黨主席候選人郝龍斌今天上午接受廣播節目專訪時，質疑前瞻計畫是選舉綁樁，主張國民黨應該學民進黨，強力抗爭杯葛，如果未透過協商達成結論，「當然要抗爭到底」。

郝龍斌表示，民進黨推動軍公教年金改革的理由是1年會虧損800億，如今卻要每年舉債1000億元，這些錢為何不拿來紓解年金虧損的問題？或者可以拿來發放消費券，刺激經濟景氣。

他並強調，軍公教的權益應被維護，而且419陳情活動中，軍公教只是「稍微推擠」，卻被蔡政府查辦，又被公布涉案人照片，違反偵查不公開原則。

廣告
  • 前瞻建設計畫昨日在混亂衝突中完成初審，國民黨主席候選人郝龍斌認為，如果未透過協商達成結論，「當然要抗爭到底」。（資料照，記者廖耀東攝）

    前瞻建設計畫昨日在混亂衝突中完成初審，國民黨主席候選人郝龍斌認為，如果未透過協商達成結論，「當然要抗爭到底」。（資料照，記者廖耀東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻計畫 國民黨 廖國棟 立法院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：前瞻計畫國會爆衝突 郝龍斌：當然要抗爭到底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.