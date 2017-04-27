前瞻計畫國會爆衝突 郝龍斌：當然要抗爭到底

2017-04-27 09:41

〔記者施曉光／台北報導〕立法院昨日審查前瞻建設計畫，爆發嚴重朝野衝突，民進黨要求國民黨主席洪秀柱為此負責，國民黨主席候選人郝龍斌今天上午接受廣播節目專訪時，質疑前瞻計畫是選舉綁樁，主張國民黨應該學民進黨，強力抗爭杯葛，如果未透過協商達成結論，「當然要抗爭到底」。

郝龍斌表示，民進黨推動軍公教年金改革的理由是1年會虧損800億，如今卻要每年舉債1000億元，這些錢為何不拿來紓解年金虧損的問題？或者可以拿來發放消費券，刺激經濟景氣。

他並強調，軍公教的權益應被維護，而且419陳情活動中，軍公教只是「稍微推擠」，卻被蔡政府查辦，又被公布涉案人照片，違反偵查不公開原則。