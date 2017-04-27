廖國棟為何激動衝撞主席台？ 原因是藍委「奧援」不足

2017-04-27 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總召廖國棟昨天上午在審查前瞻基礎建設條例草案時，帶頭扛桌子衝撞主席台，因情緒過度激動，會後因高血壓至醫院檢查，不過為何廖國棟如此激進？有知情人士指出，廖國棟因擔憂黨籍立委表現不足以展現決心，因此帶頭衝撞主席台，希望能激起其他人的鬥志。

根據《蘋果日報》報導，廖國棟昨日之所以大動作激烈抗爭，是因為週一朝野協商時，廖國棟簽署不杯葛議事卻遭到國民黨內部批評。而昨天國民黨早上進行幹部會議時，廖國棟雖已拜託國民黨籍立委在委員會中多做論述，藉此拖延戰術杯葛議事，但黨籍立委還是「奧援不力」，在權宜發言時，大多都靠廖國棟獨撐大局。

知情人士指出，廖國棟擔心黨籍立委表現不足以展現決心，於是才帶頭衝撞主席台。