害鄭文燦斷肋骨 反年改成員：只不過吃燒餅掉芝麻而已
監督年金改革行動聯盟成員彭克英（紅圈者）攻擊桃園市長鄭文燦（彭克英右手邊），導致鄭文燦左側肋骨斷了2根。（資料照，記者王冠仁翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦19日上午到立法院參加前瞻建設計畫公聽會時，在場外遭反年金改革的民眾強烈推擠衝撞，導致左側肋骨斷了2根，這起暴力事件也引發社會關注。全國公務人員協會副秘書長杜關東25日表示，軍公教不會真的遊行示威，這次發生這種衝突，「只不過是吃燒餅，掉了幾粒芝麻而已」。
杜關東在25日播出的《新聞面對面》中表示，軍公教和總統關係不一樣，是總統的下屬，總統蔡英文之前也曾說過，當受到委屈的時候，可以上街頭，可以拍桌子，「那我們今天不過拍大力了一點而已」，一些軍公教的朋友們從來沒搞過上街頭，「幾曾識干戈」，我們不知道什麼叫「干戈」。
杜關東甚至還說，軍公教不像民進黨常常上街頭，會組織糾察隊，「還會帶著石頭、帶著棍子、帶著棒子」。這時對面的民進黨新北市議員李坤城聽不下去了，微動怒質問杜關東：「什麼叫帶石頭、帶棍子、帶棒子？這句話請你收回去好不好！」。而國民黨文傳會副主委胡文琦及國民黨台北市議員鍾小平還在一旁幫腔，「有有有...還有汽油彈咧，石頭算什麼」。
杜關東接者說，軍公教不會真的遊行示威，「我們只不過說吃燒餅掉了幾粒芝麻而已」，一旁的資深媒體人周玉蔻則說：「打人叫吃燒餅，掉幾粒芝麻？」，顯然對杜關東的言論相當不以為然。
杜關東最後也強調，我們會負我們的責任，這個沒有問題，因為「我們軍公教就是負責任長大的」。
影片上傳網路後，多數網友都無法認同杜關東的言論，紛紛留言表示，「使用暴力進行運動就已經是沒立場了！！！！」、「原來掉芝麻就是打斷肋骨。掉燒餅不就拿炸彈來丟了 XD」、「繼續這種智障言論啊哈哈」、「暴力集團打人像吃芝麻燒餅」、「不道歉就算了還在那邊講幹話！？」。
相關影音：（杜關東談話片段為6:50~8:00）
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