「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...

年金改革議題延燒，圖為反年改民眾抗議。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-27 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題延燒，立法院昨（26日）舉行公聽會，邀請多名學者參加，其中年金專家、政大法律系教授郭明政砲火猛烈，他直指，台灣年金制度甚至比孫中山推翻的滿清還可怕，這樣的結果要追究1992年那批考試院官員的責任，說到氣憤處，他還痛批，中華民國的政府官員包括立法委員，IQ應該不會在50以上。

《沃草》報導，郭明政說，自己受邀出席各種年金規劃，是很大的榮耀，夫復何求？不過這次卻遭到攻擊和凌辱，日前在台中，一名警察為他指路進場，他卻遭一群警察包圍抗議，要求給他們一個答案。而自己現在就要來回答他們，「我們必須年金改革」。

報導提到，郭明政說，古今中外都沒有像台灣現在一樣殘暴、替代率如此高的年金制度，他提到，滿清的官僚要70歲才能退休，且只能領半俸，兩蔣時代台灣所得替代率最高也只有90％，依照考試院的資料，即使經過過幾次改革，現行制度的所得替代率仍可高達102％，甚至有年改委員提出可達115％的證據。

郭明政大讚德國是非常進步的國家，有百年退撫制度的做法，要65歲才能退休，所得替代率最高不能超過71.5％，且德國的年金須課稅，稅後淨所得下來，35年的年資也不到60％。

反觀台灣制度的結果，政府一年要負擔3000多億，其中地方政府每年要付1000多億，怎能不破產？而這所有的錯誤都是1992年搞出來的，必須追究當年考試院官員的責任，還有立法院為何通過這樣的法案，讓所得替代率從90％暴衝到115％甚至165％。

郭明政痛批，至今還有人說年金絕對不會破產，「不認識字啊？沒有腦袋啊？不會研究啊？」現在很多官員連私人保險、社會保險都分不清楚，中華民國政府官員，包括立法委員，IQ應該不會在50以上。

最後他語重心長呼籲，我們必須把國家的資源分配給年輕人，投資未來，他也對反年改提出質疑，「很多人都是孫中山的信徒，但你們有博愛嗎？」